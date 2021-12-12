كنائس المنتزه تغير مواعيد سهرات «كيهك» بسبب كورونا: من 7 لـ 10 مساء

شهدت سهرات كيهك هذا العام تغيرات من حيث المواعيد، حيث من المفترض أن تنطلق من التاسعة مساءً وحتى الخامسة أو السادسة فجراً، إلا أن بعض الأساقفة طرحوا تغيير للمواعيد بسبب فيروس كورونا وتوفير عدد من السهرات بعدما كانت مقتصرة على يوم السبت حتى فجر الأحد، وهي السهرات الروحية التي يقوم من خلالها المصلون المسيحيون بالتسبحة وترتيل المدائح فجرا في الشهر الذي يسبق عيد الميلاد المجيد.

مواعيد سهرات كيهك الجديدة في كنائس المنتزه

وشهد قطاع المنتزه في الإسكندرية التابع للأنبا بافلي أسقف عام كنائس المنتزه وشباب الإسكندرية، تغيير في المواعيد حيث تبدأ السهرة من السابعة إلى العاشرة مساء يتبعها قداس ينتهي بعد منتصف الليل، وهو أمر تجريبي لهذا العام في ظل استئناف سهرات كيهك بعد توقفها العام الماضي بسبب فيروس كورونا، حيث يهدف هذا التغيير إلى إتاحة أكبر عدد من السهرات الكيهكية مع توفير وقت للمصلين للعودة إلى منازلهم من أجل نيل قسط من النوم من أجل مواصلة أعمالهم أو دراستهم في الصباح.

مواعيد سهرات كيهك في مطرانية سوهاج

على ذات النهج، صارت مطرانية الأقباط الأرثوذكس في سوهاج، حيث أعلنت أنه بمناسبة حلول شهر كيهك المبارك الذي يختتم في 29 منه باحتفال عيد الميلاد المجيد قد تم تغيير مواعيد التسبحة بكنيسة السيدة العذراء مريم، وذلك من كل يوم سبت خلال شهر كيهك حيث تبدأ صلاة العشية في الثانية والنصف عصرا يعقبها رفع البخور، والعشية في تمام الخامسة حتى ينتهي قبل الساعة السادسة ثم تبدأ صلوات تسبحة نصف الليل وتستمر حتى العاشرة مساء، وفيما يخص أيام الثلاثاء والخميس تبدأ تسبحة نصف الليل الساعة الخامسة وتستمر حتى الثامنة.

وعلى الرغم من ذلك مستمرة كنائس قطاعات شرق ووسط وغرب الإسكندرية في المواعيد القديمة من التاسعة مساءً حتى الخامسة أو السادسة فجراً، وهو ذات الأمر في سائر الإيبارشيات، إلا أن مطرانية المنيا هي التي أصدرت بيان رسمي تؤكد فيه على استمرار سهرات كيهك حتى الصباح من كل يوم أحد.