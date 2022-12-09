السيطرة على حريق محدود في «كافيه» بالعريش دون إصابات

تمكنت قوات الدفاع المدني بشمال سيناء من السيطرة على حريق محدود نشب في إحدى الكافيهات بشارع البحر وسط مدينة العريش، دون خسائر في الأرواح.

حريق محدود في كافيه

واشتعلت النيران في أكوام الحطب والكراتين بجوار أحد الكافيهات، ما أدى إلى امتداد النيران في جزء من كافتيريا بجوار أحد الفنادق بشارع البحر على الطريق الساحلي بوسط مدينة العريش، دون خسائر في الأرواح أو إصابات.

وانتقلت قوات الشرطة إلى مكان الحريق، وفرضت كردونا أمنيا وتم السيطرة على الحريق بمساعدة أهالي المنطقة وسيارة الأطفاء، قبل امتداد النيران إلى المناطق المجاورة.

وفتحت الأجهزة الأمنية تحقيقا في الواقعة لمعرفة أسباب اشتعال النيران، وسؤال أصحاب الكافيهات القريبة وشهود العيان.

فصل التيار الكهربائي عن المكان

بدوره أكد مجلس مدينة العريش أن قسم الكهرباء والإنارة قام بفصل التيار الكهربائي عن المكان، خوفا من امتداد النيران للبنايات السكنية القريبة من المكان، على أن تتم إعادة التيار الكهربائي للمكان بعد الاطمئنان على الأسلاك الكهربائية في المبنى.