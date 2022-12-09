حريق ضخم في مركز تجاري بالعاصمة الروسية موسكو «فيديو»

قالت خدمات الطوارئ، إن حريقًا اندلع في أحد أكبر مراكز التسوق بالقرب من موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما أدى إلى انهيار جزء من الهيكل، وعقد جهود رجال الإطفاء لإخماد النيران، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

Появились страшные кадры взрыва в гипермаркете OBI



Очевидцы продолжают публиковать видео взрыва в гипермаркете OBI. На кадрах видно, как взрывная волна буквально разносит стены здания. В этот момент люди уезжают на машинах с парковки в районе горящего ТЦ «Мега Химки». pic.twitter.com/IXzvTecgs2 — миллиард казахстанцев (@S8gy2AEgVRHyS2Q) December 9, 2022

حدث انفجار في هايبر ماركت «OBI» في مركز التسوق الضخم خيمكي علي طريق لينينجر ادسكوي السريع في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة، وبحسب ما ورد قُتل رجل يُدعى محليًا باسم سيرجي سموروف في الحريق بعد أن حوصر داخل ملحق لمركز التسوق.

ردود فعل المواطنين

ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحريق قد اندلع عمدا، وتكهن البعض بأن أعمال اللحام في الموقع قد تكون قد تسببت في الانفجار الأولي.

ذكر حساب على مجتمع محلي عبر الإنترنت: «لقد كانت ضجة في ميجا، هناك حريق، أوه اللعنة، كانه يهتز كما لو كان زلزالًا».

وذكر آخر، أنه استيقظت من الضوضاء، حيث إن سريريه في الطابق الثامن كان يرتجف.