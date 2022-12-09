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حريق ضخم في مركز تجاري بالعاصمة الروسية موسكو «فيديو»

كتب:

أحمد عادل موسى
10:01 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022
حريق هائل عقب انفجار أحد مراكز التسوق الكبرى في موسكو

حريق هائل عقب انفجار أحد مراكز التسوق الكبرى في موسكو

قالت خدمات الطوارئ، إن حريقًا اندلع في أحد أكبر مراكز التسوق بالقرب من موسكو في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ما أدى إلى انهيار جزء من الهيكل، وعقد جهود رجال الإطفاء لإخماد النيران، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

حدث انفجار في هايبر ماركت «OBI» في مركز التسوق الضخم خيمكي علي طريق لينينجر ادسكوي السريع في المنطقة الشمالية الغربية من المدينة، وبحسب ما ورد قُتل رجل يُدعى محليًا باسم سيرجي سموروف في الحريق بعد أن حوصر داخل ملحق لمركز التسوق.

ردود فعل المواطنين

 ولم يتضح على الفور ما إذا كان الحريق قد اندلع عمدا، وتكهن البعض بأن أعمال اللحام في الموقع قد تكون قد تسببت في الانفجار الأولي.

ذكر حساب على مجتمع محلي عبر الإنترنت: «لقد كانت ضجة في ميجا، هناك حريق، أوه اللعنة، كانه يهتز كما لو كان زلزالًا».

وذكر آخر، أنه استيقظت من الضوضاء، حيث إن سريريه في الطابق الثامن كان يرتجف.

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