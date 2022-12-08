التحقيق في نشوب حريق بالمنطقة الصناعية بسفاجا.. لا خسائر بشرية «صور»

تحقق الأجهزة الأمنية في حريق اندلع بمخزن «بويات» في المنطقة الصناعية بمدينة سفاجا، حيث تمت السيطرة على النيران دون وقوع أي خسائر بشرية أو إصابات.

وتم تشكيل لجنة لتحديد حجم الخسائر، وتُجرى التحقيقات لمعرفة سبب اندلاع النيران، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار المتابعة.

حريق المنطقة الصناعية في سفاجا

وتلقت غرفة عمليات البحر الأحمر إخطارا بنشوب حريق ضخم، اليوم الخميس، في المنطقة الصناعية بمدينة سفاجا، وعلى الفور تم إخطار قوات الحماية المدنية التي انتقلت على الفور، وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماد ألسنة النيران التي امتدت إلى ارتفاع كبير.

اندلاع حريق في مخزن «بويات»

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع الحريق، وتبين اندلاع النيران في محزن «بويات»، ولم يتبين وقوع أي خسائر في الأرواح، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها لمعرفة سبب الحريق، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.