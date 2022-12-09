وزارة التجارة تحتفل بمرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربي للاعتماد

قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إنّ الجهاز العربي للاعتماد يمثل ركيزة أساسية للتعاون وتطوير البنية التحتية لمنظومة الجودة في الدول العربية، مشيراً إلى أن الجهاز يقوم بدور كبير في التقريب والتكامل بين الشعوب العربية وتيسير التجارة البينية العربية وكذا مع كافة دول العالم.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير خلال احتفالية مرور 10 سنوات على إطلاق الجهاز العربى للاعتماد والتي ألقاها بالنيابة عنه الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري.

دول الجهاز العربي للاعتماد

وأشار الوزير إلى الدور الهام للجهاز العربي للاعتماد والذي تم إطلاقه من مصر منذ 10 سنوات، حيث يعد الداعم الأول لكافة الدول العربية فيما يخص البنية التحتية للجودة بشكل عام والاعتماد وتقييم المطابقة بشكل خاص، لافتاً إلى أن استضافة مصر خلال شهر سبتمبر الماضي لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الأفريقية للاعتماد، وكذا استضافتها الاجتماعات السنوية للجهاز العربي للاعتماد يؤكد اهتمام الدولة بانتهاج المعايير الدولية والإقليمية للجودة.

وأشاد الوزير بحصول الجهاز العربي للاعتماد على الاعتراف الدولي من المنظمات العالمية كمنظمة اقليمية للاعتماد تضم حالياً عدداً كبيراً من أجهزة اعتماد الدول العربية، خاصة أن نشاط الاعتماد أصبح محوراً أساسياً داخل منظومة الجودة العربية، مؤكداً أهمية دور الجهاز في نشر وعى وثقافة الاعتماد في الدول العربية، واستمراره في تحقيق أهدافه بوجود أجهزة اعتماد بجميع الدول العربية لتقريب الفروقات الفنية للخدمات والمنتجات المتداولة بين مختلف الدول والشعوب ، وبالتالي توحيد متطلبات القبول في كافة انحاء الوطن العربي.

تحقيق التكامل الاقتصادي

ولفت الوزير إلى أن تحقيق التكامل الاقتصادي أصبح ضرورة ملحة تفرضها المتغيرات الدولية المتلاحقة في منظومة الاقتصاد العالمي، حيث يتجه العالم نحو إقامة التكتلات والتحالفات لمواجهة الأزمات الاقتصادية، مشيراً إلى أهمية العمل على استحداث استراتيجيات ومبادرات فعالة وتغيير في الثقافة والمفاهيم الإدارية والفنية لتتوافق مع التطورات السريعة المتلاحقة لنظم الإدارة والاعتماد العالمية والتغير المتلاحق في معاييرها والمنافسة التي لا تعرف الحدود حتى يمكن الاستجابة للمتطلبات الخاصة بتطلعات المستهلك المتزايدة واستباق توقعاته والوصول الى طموحاته.

واوضح سمير أن الوزارة وضعت خطة طموحة لتطوير منظومة الجودة وتقييم المطابقة في مصر لتتوافق وتتواكب مع الاعراف والنظم المطبقة في دول العالم المتقدم،

ومن جانبها استعرضت أمينة أحمد محمد رئيس الجهاز العربي للاعتماد أهم إنجازات الجهاز على المستوى العربي والدولي خلال العشرية الماضية والتي تضمنت تطور عدد أعضاء الجهاز ليبلغ 21 عضوا يغطون 19 دولة عربية، كما بلغ عدد الجهات المعتمدة التي تغطيها اتفاقيات الاعتراف المتبادل للجهاز العربي للاعتماد 2064 جهة، بالإضافة إلى تدريب وتأهيل 18 مقيِّم نظراء من الدول العربية لتقييم أجهزة الاعتماد العربية والأجنبية ويجرى حالياً تأهيل ضعف هذا العدد.

تأسيس المنظمات الإقليمية عربياً وإفريقياً

وأكد هانئ الدسوقي المدير التنفيذي للمجلس الوطني للاعتماد أن مصر ممثلة في المجلس الوطني اضطلعت بدورٍ أساسي في تأسيس المنظمات الإقليمية عربياً وإفريقياً مثل منظمتي الاعتماد الافريقية AFRAC والعربية(ARAC اللتان تم إطلاقهما من القاهرة في عامي 2010 و2011 وقد حصلت مصر على العضوية الكاملة فيهما وانضمت كعضو في المنظمة الأوروبية للاعتماد منذ عام 2010 من خلال المجلس الوطني للاعتماد وحصلت على الاعتراف المتبادل من المنظمة الأوروبية للاعتماد EA في توسيع مجال الاعتماد ليشمل شهادات مقدمي خدمة الكفاءة الفنية.