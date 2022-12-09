حكومة بريطانيا تتطلب من بنك إنجلترا التركيز أكثر على القدرة التنافسية

قالت الحكومة البريطانية، اليوم، إنها تعتزم تغيير القانون ومطالبة هيئة التنظيم الاحترازية في بنك إنجلترا بالتركيز بشكل أكبر على القدرة التنافسية العالمية للقطاع المالي في إطار إصلاحات أوسع نطاقا، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز».

وزير المالية البريطاني يضع شرطاً جديداً

وأضافت أن هيئة التنظيم التحوطي الذي تنظم البنوك وشركات التأمين البريطانية، لديها بالفعل واجب تعزيز المنافسة في الخدمات المالية، ولكن سيتم توسيع هذا ليشمل القدرة التنافسية الدولية لاقتصاد المملكة المتحدة، بما في ذلك على وجه الخصوص قطاع الخدمات المالية - ونموه في المتوسط على المدى الطويل.

ووضع وزير المالية البريطاني، جيريمي هانت، في رسالة إلى حاكم بنك إنجلترا أندرو بيلي، شرطاً جديداً سيخضع للتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة.

استقرار المالي لبريطانيا

وأشار حاكم بنك إنجلترا إلى أن التنظيم الفعال، الذي يضمن الاستقرار المالي ضروري لبريطانيا لتكون جذابة للمستثمرين الأجانب، وردا على سؤال حول المقترحات، قال متحدث باسم بنك إنجلترا: «نتطلع إلى العمل مع وزارة الخزانة، وسنواصل الحفاظ على نظام مالي آمن وسليم يدعم مكانة المملكة المتحدة كمركز مالي عالمي رئيسي».

وتشمل الخطط الأخرى إجراء استشارة في الأسابيع المقبلة بشأن العملة الرقمية للبنك المركزي، وهو مشروع كان رئيس الوزراء، ريشي سوناك.