ارتفاع مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة 0.6% خلال أكتوبر الماضي

ارتفعت مبيعات التجزئة في المملكة المتحدة بنسبة 0.6% على أساس شهري في أكتوبر من عام 2022 ، بعد انخفاضها بنسبة معدلة بالزيادة بنسبة 1.5% في سبتمبر عندما تم الاحتفال بعطلة مصرفية إضافية لجنازة الملكة من قبل العديد من الشركات بما في ذلك تجار التجزئة. تقارن الأرقام مع توقعات السوق بارتفاع 0.3%.

زيادات في جميع القطاعات الرئيسية باستثناء متاجر المواد الغذائية

وشوهدت زيادات في جميع القطاعات الرئيسية باستثناء متاجر المواد الغذائية، حيث انخفضت المبيعات بنسبة 1%، وفي الأشهر الأخيرة ، أبرزت المتاجر الكبرى أنها تشهد انخفاضًا في الأحجام المباعة بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة وأسعار المواد الغذائية.

وفي الوقت نفسه، ارتفعت مبيعات المتاجر غير الغذائية بنسبة 1.1%، وتحديداً متاجر السلع المستعملة ودور المزاد 3.6% ومتاجر الملابس 2.5%، قفزت مبيعات وقود السيارات بنسبة 3.3%، وارتفعت مبيعات التجزئة خارج المتاجر «تجار التجزئة عبر الإنترنت في الغالب» بنسبة 1.8%، ومع ذلك كانت أحجام مبيعات التجزئة أقل بنسبة 0.6% عن مستوى ما قبل الوباء في فبراير من عام 2020، وبالمقارنة مع أكتوبر 2021 ، انخفضت مبيعات التجزئة بنسبة 6.1%.

ارتفع مؤشر ثقة المستهلك GfK في المملكة المتحدة

فيما ارتفع مؤشر ثقة المستهلك GfK في المملكة المتحدة بشكل طفيف إلى -44 في نوفمبر 2022، وتحسن للشهر الثاني على التوالي مع تلاشي المخاوف السياسية، على الرغم من أنه ظل بالقرب من أدنى مستوى قياسي بلغ -49 تم الوصول إليه في سبتمبر مع أزمة تكلفة المعيشة.

و قال جو ستاتون، مدير إستراتيجية العملاء في GfK: «من المرجح أن لا تعكس حركة هذا الشهر سوى تنهيدة جماعية من الارتياح لأن رئيس وزراء جديد يتولى المسؤولية في أعقاب السلوكيات المالية المقلقة التي رأيناها في سبتمبر»، ومع ذلك أشار إلى أنّ من غير المتوقع أن يستمر هذا التحسن لأن العوامل الخارجية لم تتغير كثيرًا.