«الزردة» وصيد الأسماك ورحلات البحر.. فسحة أهالي مطروح في «الويك إند»

يستمتع أهالي مطروح بالتنزه و«الخروجات»، خلال أجازة «الويك إند»، عن طريق تنظيم رحلات مختلفة لصيد الأسماك وزيارة الشواطئ والجلوس على الكورنيش، بالإضافة لرحلات الزردة التي تضم مجموعات من الأصدقاء لقضاء يوم في رحلة بالصحراء للاستمتاع بأجواء الطبيعة.

صيد الأسماك بمطروح

«نخرج في رحلات مع الأصدقاء لصيد الأسماك على سواحل مرسى مطروح في عدة أماكن معروفة في روميل وكيلوباترا والأبيض وشاطئ الغرام ومنطقة أبو لهو والجراولة، ونأخذ معنا عدة الصيد الغزل والمكن وبدل الغطس، ونستمتع بالصيد في بحر مطروح، وهي هواية منذ الصغر، نقضي خلالها أجمل الأوقات»، هكذا يقول صالح فتح الله.

رحلات البحر

وكشف «فتح الله»، صاحب شركة سياحة بمطروح، لـ«الوطن»، أن «الويك إند» في مطروح يختلف عن بقية المحافظات، حيث يتم تنظيم رحلات للبحر ورحلات يخوت تجوب جميع الشواطئ من الميناء الشرقي ومرورا بشواطئ البسنت والعوام والليدو والبوسيت وكليوباترا والغرام وحتى الأبيض، ولك لعدة ساعات تتجمع خلالها الأسر في نزهة يوم الجمعة، خاصة بين الفترة بين العصر والمغرب.

رحلات الزردة في مطروح

«أجمل فسحة لتغيير الجو في مطروح هي الزردة، وهي رحلة خلوية في الصحراء مع الأصدقاء»، بحسب حديث يوسف عبدالرحمن، من أهالي مطروح، لـ«الوطن»، مضيفا «نقوم بشراء ذبيحة أو لحوم وخضروات وفاكهة، ونذهب لأحد الوديان في صحراء مطروح، ونجلس سويا نطبخ وسط المراعي الطبيعية والآبار وأشجار التين والزيتون، ونتبادل أطراف الحديث، ونبتعد عن ضجيج المدينة، ونستمتع بالهدوء والراحة النفسية».