فنانو تونس ينعون فايزة المحرصي: «خلوقة وقريبة من كل القلوب»

نعى عدد من نجوم الفن، الفنانة التونسية فايزة المحرصي، التي وافتها المنية، خلال الساعات الماضية على إثر أزمة صحية ألمّت بها مؤخرًا، استدعت نقلها إلى أحد المستشفيات، ودخلت في غيبوبةٍ حتى لفظت أنفاسها الأخيرة.

يشيع جثمانها ظهر اليوم

وبحسب وسائل إعلام محلية تونسية، من المقرر تشييع جثمان الفنانة الراحلة بعد صلاة الجمعة ظهر اليوم، على أن يوارى جثمانها الثرى في مقبرة الجلاز.

وتعد فايزة المحرصي، من أبرز الأصوات التونسية، واشتهرت بتقديم الأغاني التراثية، أبرزها: «يا لعين دليه، غلطة، ما ينساكم، يا ليتني».

ونعاها عدد كبير من جمهورها على السوشيال ميديا، ومن بين كلمات الرثاء «خسرت الساحة الثقافية فنانة أحبها الناس لتلقائيتها وطيبتها وأخلاقها وتواضعها، وصوتها اللامع وملامحها البريئة جعلت لها مكانة في قلوب التونسيين، وتعاطفوا معها في محنتها لكن إرادة الله وضراوة المرض عجلت برحيلها في سن مبكر، فايزة المحرصي ابنة جزيرة جربة توقف قطار الحياة بها».

صابر الرباعي: فنانة محبوبة

ونعى الفنان التونسي صابر الرباعي، ابنة موطنه فايزة المحرصي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام» بقوله: «فنانة خلوقة ومحبوبة من كل الناس ودعتنا اليوم وفي قلوب كل عائلتها ومحبيها وأصدقائها حسرة ولوعة الفراق».

وتابع في رثائه: «كنت الأخت والصديقة والفنانة القريبة من كل القلوب، طيبة جدا وخلوقة، ربي يرحمك يا فايزة ويسكنك جناته ويصبر عائلتك وكل الأسرة الفنية والأصدقاء».

درة: مثواكِ الجنة

وعبرّت الفنانة التونسية درة عن حزنها لوفاة فايزة المحرصي، عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «الله يرحمها ويجعل مثواها الجنة».

لطيفة: أصدق قلب

وكتبت الفنانة التونسية لطيفة، عبر حسابها بـ«فيس بوك» بقولها: «البقاء والدوام لله وحده سبحانه، الله يرحمك وينعمك يا أطيب وأجدع وأصدق قلب يا فايزة ياغالية، ربي يصبر أهلك ويصبر كل من أحبك وعرفك عن قرب وأنا منهم».