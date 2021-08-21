فنانة تونسية عن المشاركة في «أرتا مرسانا»: فخورة بها

تشارك الفنانة التشكيلية التونسية إشراف بن الزبير، في «سمبوزيوم أرتا مرسانا» المقام حاليًا بمنطقة العلمين تحت رعاية وزارة الثقافة والمقرر أن يختتم فعالياته بعد غد الاثنين، وبحسب بيان رسمى، حصلت «الزبير»، علي تأشيرة دخول الأراضي المصرية صباح يوم الجمعة الماضي، وذلك في أول زيارة لها لمصر، حيث أعربت عن سعادتها الغامرة بتواجدها ومشاركتها مع فناني العالم في سمبوزيوم أرتا مرسانا الذي يعد أول حدث فني تشكيلي ضخم يقام في ظل جائحة فيروس كورونا.

إشراف بن الزبير: لم أتردد فى قبول الدعوة

وقالت الفنانة التكشيلية التونسية إشراف بن الزبير: «فور وصولي إلى مصر ذهب التعب والإرهاق، كنت أتشوق للزيارة وعندما حانت أمامي فرصة المشاركة في أرتا مرسانا لم أتردد في قبول الدعوة والمشاركة في النسخة الإفتتاحية وكلما كانت إجراءات السفر صعبة كان إصراري على إنهائها يزداد وكان لدي يقين وإيمان بأن الخالق سيساعدني علي ذلك وهو ماحدث خاصة وأن حضوري ومشاركتي في أرتا مرسانا من الأشياء التي سأفختر بها وأحرص علي أن يتضمنها تاريخي كفنانة تشكيلية».

أفتخر بالمشاركة في «أرتا مرسانا»

وتابعت: «سبق وأن شاركت في أكثر من معرض فن تشكيلي سواء في بلدي تونس وفي دولة فرنسا وكان من المفترض مشاركتي في معرض بالولايات المتحدة الأمريكية لكن بسبب جائحة كورونا تم تأجيله وشاءت إرادة الله أن يقام سمبوزيوم أرتا مرسانا ليكون تعويضًا لنا كفنانين تشكيليين عن توقف الأنشطة والمعراض الدولية.

ويعد «أرتا مرسانا» أول سمبوزيوم للفن التشكيلي يقام بمنطقة العلمين تحت شعار «الإنسانية تستحق»، وترعاه وزارة الثقافة وتنظمه مؤسسة عمر سعادة، ويرأسه ياسر رجب ومديره التنفيذي الدكتور أسامة أبو نار، ومنسقه العام الفنان السوري الكبير فراس نعنع.