صابر الرباعي يطمئن الجمهور على صحة والدته بعد نقلها إلى المستشفى

طمأن صابر الرباعي جمهوره على صحة والدته، بعدما نشر مساء أمس، صورة لها بالمستشفى، يطلب لها الدعاء، وكتب عبر فيسبوك: «حمدا وشكرا لله على سلامة والدتي الغالية، والشكر موصول لكل من زار واتصل للاطمئنان عليها».

صابر الرباعي يشكر أصدقاؤه

وأضاف صابر الرباعي: «أود أن أخص بالشكر أخي الغالي وصديق طفولتي أحمد الشرفي، على وقفته واهتمامه بها، منذ بداية الوعكة الصحية التي ألمت بها، وحتى خروجها من المصحة».

ووجه صابر الرباعي الشكر للأطباء الذين أشرفوا على حالة والدته وكتب: «كما أود أن أشكر الدكاترة والأساتذة الذين اهتموا بها»، متوجها بالشكر إلى جمهوره ومتابعيه: «أشكركم مجددا جميعا، وأتمنى لكم التوفيق، داعيا الله أن يمن عليكم بالصحة والعافية».

آخر أغنيات صابر الرباعي

وكانت آخر أعمال صابر الرباعي منذ 5 أشهور، وهي أغنية «ورحمة قلبي»، كلمات وليد الغزالي، من ألحان مدين وتوزيغ وميكس موسيقي كريم عبد الوهاب.

وتقول كلمات الأغنية: «هو عشان انا قلبي طيب تجرحوني واشتريكم وانتو ببلاش بتبعوني الاسيه ماكنش ليها مكان في قلبي وانتو باللي عملتوا فيه استوني طب ورحمه قلبي اللي مات النهارده لابقي حد تاني مافيهوش اي رحمه مش هيصعب عليا حد تاني والغلط علي نفسي تاني عمري مارضه مش هكبر عقلي تاني ومش هسامح مش هجامل حد لا انا هبقي جارح خلاص كفايه دي البداية صدقوني مش انتوا عايزني كده انا ياله رايح».