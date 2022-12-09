ضبط شخص استولى على أموال المواطنين في الغربية بدعوى توظيفهم  

ضبطت الأجهزة الأمنية أحد الأشخاص بالغربية بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم إلحاقهم بوظائف حكومية.

ووفقا لبيان صادر عن وزارة الداخلية، تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بتضرر بعض الأشخاص من عاطل استولى على مبالغ مالية منهم لإلحاقهم بوظائف حكومية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن المتهم يقيم بدائرة مركز شرطة السنطة بمحافظة الغربية، ويمارس نشاط إجرامي في مجال النصب والاحتيال على المواطنين وإيهامهم بقدرته على إلحاقهم بوظائف حكومية بجهات مختلفة زاعماً علاقاته الوطيدة ببعض المسئولين على خلاف الحقيقة، وتمكنه من الاستيلاء على مبالغ مالية ولم يفِ بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.