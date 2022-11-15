قرارات جديدة بواقعة نصب صاحب شركة مقاولات بالمقطم على المواطنين

اصطحبت قوات الأمن مدير شركة مقاولات بالمقطم، متهما بالنصب على المواطنين لجلسة تحقيق أمام جهات التحقيق لكشف ملابسات الواقعة حيث اعترف المتهم بادعائه للمواطنين أنه صاحب علاقات وطيدة بالمسؤولين وادعائه صفة مزعومة واحتياله على المواطنين من خلال موقع تواصل اجتماعي لدعم ادعائه وتزوير كارنيه يفيد الصفة المزعومة.

بعد انتهاء المتهم من أقواله، أمرت النيابة بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وجددها قاضي المعارضات 15 يومًا، وعرضه على الطب الشرعي، لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات، لبيان مدى تعاطيه المخدرات من عدمه ، كما أمرت باستدعاء الضحايا وطلبت التحريات من ضباط المباحث حول الواقعة.

العقوبة المنتظرة للمتهم

أوضح المحامي أيمن محفوظ أن القانون شرع عقوبات مشددة لكل من يستخدم مواقع التواصل الاجتماعي في النصب على الآخرين، ووضع عقوبة يواجهها المتهم بالنصب الإلكتروني، وتكون بالحبس مدة 3 أشهر، وغرامة تبدأ من 30 ألف جنيه، أو تقع على المتهم إحدى هاتين العقوبتين.

وأضاف «محفوظ» ، أن المتهم يعاقب بالحبس حسب المادة رقم 336 في قانون العقوبات، والتي نصت على «معاقبة كل استخدام وسائل الاتصال، بهدف النصب على الآخرين، أو كل من حصل على نقود أو سندات دين أو متاع منقول أو عروض، بطريقة الاستيلاء والاحتيال لسلب شيء من الشخص المجني عليه، أو كان استعمل طرق احتيالية، لإيهام الآخرين بواقعة مزورة أو مشروع كاذب أو إيهامهم بالأمل للحصول على أرباح وهمية».

تفاصيل الواقعة

تعود تفاصيل الواقعة الي وصول بلاغ إلى قسم شرطة المقطم بانتحال أحد الأشخاص صفة مزعومة وادعائه للنصب والاحتيال على المواطنين أنه صاحب علاقات بالعديد من المسؤولين وقام المتهم بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعي لنشر صور وفيديوهات تدعم ادعاءه.

عقب تقنين الإجراءات واستخدام التقنيات الحديثة تم ضبط المتهم وبحوزته كارنيه تم صنعه باسلوب الاسكانر يؤكد ادعاءه و2 هاتف محمول تبين احتوائهما على رسائل تؤكد نشاطه الإجرامي ومبلغ مالي كبير وبمواجه المتهم أقر بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.