ضبط شخص نصب على راغبي العمل في الخارج عبر «فيس بوك»

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، بالاشتراك مع مديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الإجتماعى " فيـس بـوك " يقوم من خلالها بالنصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد الشخص القائم على إدارة الصفحة وتبين أنه (صاحب شركة - كائنة بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بالقاهرة - له معلومات جنائية) ..كما تبين قيامه بتجميع جوازات السفر من راغبى السفر للخارج، وكذا مبلغ مالى مقابل الحصول على التأشيرة وإيهامهم بالسفر للعمل بالخارج.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال تواجده بالشركة المشار إليها وبصحبته (عامل بذات الشركة - مقيم بمحافظة الجيزة) ، وعُثر بداخل مقر الشركة على (عدد من جوازات السفر بأسماء أشخاص من محافظات مختلفة من راغبى السفر للعمل بالخارج – سكانر - ماكينة تصوير - طابعة - جهاز "راوتر" - 2 بطاقة رقم قومى خاصة بالمتهم الأول– 4 بطاقات بنكية بحوزة المتهم الأول- عدد 2 هواتف محمولة تستخدم فى عملية إيهام المواطنين - 2 أكلاشيه - مبلغ مالى - سيارة ).

وبمواجهة المتهم الأول أقر بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه وإتخاذه مقر الشركة لممارسة نشاطه الإجرامى وحيازة الأجهزة المضبوطة لإستخدامها فى إيهام المواطنين بسابقة إلحاقه لآخرين للعمل بالخارج – بخلاف الحقيقة- .. وإقتصار دور المتهم الثانى على العمل كسكرتير فقط ، وبمواجهة المتهم الثانى بما جاء بأقوال الأول أيدها.

تم تحرير المحضر اللازم وجاري إتخاذ الإجراءات القانونية وتتولي النيابة العامة التحقيق في الواقعة.