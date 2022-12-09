كارثة في مستشفى خاص بالقليوبية.. «رضع داخل مخزن وغرفة عناية تحولت لاستراحة»

كشف تقرير صادر عن لجنة التحقيق بمديرية الصحة بالقليوبية، عددة مخالفات جسيمة ارتكبها مستشفى خاص بشبين القناطر، تمثل بعضها في قيام العاملين بإخفاء أطفال رضع في غرفة مخزن، لتهريبهم من لجنة تفتيش على الحضانات لمخالفة المستشفى شروط الترخيص الخاصة في هذا الشأن، ما عرض حياة الرضع للخطر.

غلق المستشفى المخالف

وكشفت التحقيقات في الواقعة مخالفات استدعت صدور قرار مديرية الصحة بالقليوبية بغلق المستشفى بسبب وجود غرفتي عمليات غير مجهزتين بالحد الأدنى للتجهيزات اللازمة للعمليات، كما تم ضبط استخدام غرفة الإفاقة كاستراحة للممرضات، وتحويل غرفة العناية المركزة لمخزن للمستشفى.

وأصدرت الجهات المختصة قرار غلق إداري للمستشفى، وتم تنفيذه بالفعل، كما صدر قرار بإخلاء الحضانات وغلقها، وتكليف هيئة الدواء بفحص المخزن، وإخلاء سبيل المتهمين بكفالة على ذمة القضية، وقامت اللجنة بغلق المخزن احترازيا بالشمع الأحمر لحين انتهاء الفحص والجرد من قبل هيئة الدواء.

حملات على المنشآت الصحية

وكان الدكتور خالد الخطيب وكيل وزارة الصحة والسكان بالقليوبية، والدكتورة أميمة محمد عباس، مدير عام الطب العلاجي بالقليوبية، أكدا أن إدارة العلاج الحر برئاسة الدكتور شعبان وردة، قامت بشن حملات تفتيشية على المنشآت الصحية الخاصة بشبين القناطر، وتم خلالها مداهمة أحد المستشفيات التخصصية، حيث تم أثناء المرور ضبط الممرضات يقمن بتهريب حضانات الأطفال «غير مدرجة بالترخيص» إلى مخزن غير نظيف وغير مؤهل خلف غرفة الحضانات الرسمية، فقامت اللجنة بالدخول إلى المخزن، وتبين وجود 4 أطفال دون ملابس داخل المخزن في غرفة مليئة بالمخلفات والقمامة.

وقامت اللجنة على الفور بإعادة الأطفال للحضانات والاطمئنان على حالتهم الصحية، وتبين وجود 12 طفلا بالحضانات على الرغم من وجود عدد 8 حضانات فقط بالغرفة، في حين أن المستشفى مرخص لها بـ4 حضانات فقط، كما تبين وجود كميات كبيرة من الأدوية تعذر حصرها داخل المخزن في ظروف سيئة.

القبض على مسؤولي المستشفى

وحررت اللجنة محضر شرطة بالواقعة، وعلى الفور انتقلت النيابة برفقة العلاج الحر إلى المستشفى محل الواقعة، وقامت بالقبض على المسئولين عن المستشفى وهم المدير الفني والتمريض والإداريين، وتم التحقيق مع جميع الأطراف على مدار يومين.

كما تم، بالتنسيق مع غرفة الطوارئ بالمديرية، تحويل الأطفال إلى حضانات المستشفيات التابعة لمديرية الصحة بالمحافظة، لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.