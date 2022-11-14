بروتوكول تعاون بين جامعة بنها و«صحة القليوبية» لدعم الخدمات الطبية

وقع الدكتور جمال سوسة، رئيس جامعة بنها، والدكتور محمد الأشهب، عميد كلية الطب البشري، والدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بروتوكول تعاون في مجالات التعليم والتدريب ودعم الرعاية الصحية المقدمة لأبناء محافظة القليوبية والمحافظات المجاورة.

جاء ذلك بحضور الدكتور السيد فودة، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد جمال، مدير إدارة المستشفيات، والدكتور أسامة أبو عامر، مدير إدارة مكافحة العدوى، والدكتور يوسف عرابي، مدير إدارة الطوارئ.

تطوير الأداء في المنظومة الصحية بالقليوببة

وقال رئيس جامعة بنها، في بيان، إن بروتوكول التعاون يأتي في إطار تنسيق الجهود بين جامعة بنها ومديرية الشئون الصحية بالقليوبية، لتطوير الأداء والارتقاء بمنظومة الصحة بالمحافظة.

سد العجز في مديرية الصحة بالقليوبية

وأشار رئيس جامعة بنها إلى أن البروتوكول يهدف إلى تلبية احتياجات مديرية الشئون الصحية بالقليوبية من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب، وذلك لسد العجز في التخصصات الطبية المختلفة، وضمان الجودة الشاملة للخدمة الطبية والعلاجية والوقائية بمستشفيات المحافظة، بالإضافة إلى رفع مستوى الأطباء العاملين في مستشفيات محافظة القليوبية، بتدريبهم تدريبا عمليا وعلميا لإعداد جيل من الأخصائيين والاستشاريين على مستوى عالٍ من الكفاءة العلمية والعملية، وذلك من خلال الجمع بين الخبرات التعليمية لأساتذة كلية الطب جامعة بنها والإمكانيات السريرية لمستشفيات وزارة الصحة بمحافظة القليوبية، الأمر الذي ينعكس إيجابيا على الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة للمواطنين بمستشفيات المحافظة.

وأكد رئيس الجامعة على تفعيل دور المجلس الصحي المصري المنشأ بالقانون رقم 12 لسنة 2022، والإشراف على برنامج الزمالة بالمديرية.

الاستعانة بأساتذة طب بنها لسد العجر

من جانبه أشاد الدكتور خالد الخطيب، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، بالإمكانيات والخبرات التي تتمتع بها جامعه بنها، مشيرا إلى أنه سيتم الاستعانة بأساتذة كلية الطب بجامعة بنها من أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على درجة الدكتوراه للعمل والتدريب والإشراف على برامج التدريب بالمديرية والمستشفيات التابعة لوزارة الصحة.