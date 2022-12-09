مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين بالاختناق نتيجة استنشاقهم دهان حوائط في أسيوط

لقي شخص مصرعه وأصيب اثنين آخرين، إثر استنشاقهم رائحة دهان الحوائط بإحدى الشقق السكنية بمنطقة نزلة عبداللاه التابعة لحي شرق أسيوط، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة ونقل المصابين لتلقي العلاج.

بلاغ بوفاة شخص وإصابة 2 بالاختناق

كان اللواء أحمد جمال الدين، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من مأمور قسم ثان أسيوط، يفيد بورود بلاغ من الأهالي بإصابة 3 أشخاص بالاختناق إثر استنشاقهم رائحة دهان حائط بشقة سكنية بمنطقة نزلة عبداللاه في محافظة أسيوط، ووجود حالة وفاة ومصابين.

هوية المتوفى والمصابين

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف وضباط المباحث لموقع البلاغ؛ وبالفحص والمعاينة تبين مصرع شخص يدعى «م.ج.ا»، وإصابة اثنين آخرين هما «ه.ع.م»، و«م.ص.م»، بالاختناق إثر استنشاقهم رائحة دهان حائط بشقة سكنية بمنطقة نزلة عبداللاه في محافظة أسيوط.

وتبين من التحريات الأولية أنه أثناء قيام المذكورين بأعمال النقاشة في الشقة والنوافذ مغلقة دون تهوية تسبب مادة دهان اللاكيه في ضيق بالتنفس مما أدى إلى الوفاة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وعمل الإسعافات الأولية، وحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.