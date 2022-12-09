السيسي: أزمة الغذاء وتبعاتها من أخطر ما يواجه العالم

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن لعل من أخطر ما يواجهه العالم، وبخاصة الدول النامية، اليوم، هو أزمة الغذاء وتبعاتها، ومن ثم، فإن هذا الأمر يدفعنا إلى توثيق الشراكة العربية الصينية في مواجهة هذا التحدي عبر تعزيز أطر التعاون متعدد الأطراف لتطوير الاستجابة الدولية السريعة والفعالة لحاجات الدول النامية، والعمل في إطار التعاون جنوب جنوب لتطوير الزراعة والصناعات الغذائية ونقل توطين التكنولوجيا وبناء القدرات وتحسين البنية التحتية في المناطق الريفية، ونقل تكنولوجيا الزراعة ونظم الري الحديث المستدامة.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في أعمال القمة العربية الصينية: «لقد أثقلت هذه الأزمات كاهل دولنا وموازناتها الحكومية وهو ما يتطلب دفع المجتمع الدولي لتخفيف عبء الديون على الدول التي تعاني من ارتفاع فاتورة استيراد الغذاء والطاقة مع العمل على إقامة نظام تجاري متعدد الأطراف القائم على القواعد وإعادة صياغة أطر حوكمة الاقتصاد الدولي والمؤسسات المالية الدولية لتكون أكثر عدالة وشفافيفة، فتشمل الجميع ولا تستبعد الدول النامية وتكون أكثر استجابة للتحديات التي تواجهها تلك الدول وأن يعاد تركيز مهامها على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفي القلب منها القضاء على الفقر».