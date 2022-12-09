«الأزهر» يرصد سيرة الشيخ عطية صقر في ذكرى وفاته: منهج وسطي وفكر مستنير

نشر مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، السيرة الذاتية للشيخ عطية صقر، في ذكرى وفاته التي توافق التاسع من ديسمبر، موضحا أنه وُلد في قرية «بهنا باي»، التابعة لمركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، في الرابع من محرم عام 1333هـ، الموافق 22 نوفمبر عام 1914.

سيرة الشيخ عطية صقر

وذكر مركز الأزهر أنه حفظ القرآن الكريم في كتَّاب القرية وهو ابن تسع سنوات، ثم أتم تجويده وسنه عشرُ سنوات، والتحق بمعهد الزقازيق الديني عام 1928، ثم التحق بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر، وتخرّج فيها حاصلا على الشهادة العليا عام 1941.

إجازة الدعوة والإرشاد عام 1943

واختار الشيخ تخصص الوعظ فأخذ فيه شهادة العالمية، وحصل على إجازة الدعوة والإرشاد عام 1943.

وعن حياته العلمية والعملية، أوضح مركز الأزهر أنه عُيّن الشيخ عطية صقر فور تخرّجه إمامًا وخطيبًا بوزارة الأوقاف، وعمل بها لمدة عامين تقريبًا، ثم انتقل للعمل بالوعظ في الأزهر الشريف عام 1945، متنقِّلًا بين البلاد المصرية حتى رُقِّي إلى مفتش للوعظ عام 1955، ثم إلى مراقبٍ، ولم يكتف الشيخ عطية صقر بمهام عمله بالوعظ فحسب، بل كان متعدد المهارات والإسهامات؛ إذ اشتغل في أثناء عمله مترجمًا للغة الفرنسية بمراقبة البحوث والثقافة عام 1955، كما أصبح وكيلًا لإدارة البعوث عام 1969م.

وتابع مركز الأزهر: «وعمل مدرسًا بالقسم العالي للدراسات الإسلامية والعربية بالأزهر، وأمينًا مساعدًا لمجمع البحوث الإسلامية، ثم مديرًا لمكتب شيخ الأزهر عام 1970».

وعن زياراته الخارجية، أشار المركز إلى أنه كان للشيخ زيارات دعوية وعلمية لبلدان كثيرة؛ ضمن جهوده الحثيثة في نشر الدعوة الوسطية والفكر المستنير، قبل إحالته للتقاعد؛ إذ تعاقد مع وزارة الأوقاف بالكويت عام 1972، لمدة سبع سنوات، وزار أندونيسيا سنة 1971، وليبيا سنة 1972، والبحرين سنة 1976، والجزائر سنة 1977، إضافة إلى زياراته الخارجية بعد التقاعد.

حياة الشيخ عطية صقر بعد التقاعد

وعن حياته بعد التقاعد، فأوضح المركز، أن الشيخ عطية صقر، أحيل إلى التقاعد في نوفمبر عام 1979، ولم يتوقف عطاؤه العلمي؛ بل قام بخدمة العمل الدعويّ والفتوى في أماكن شتّى، فقد عمل مستشارًا لوزير الأوقاف، وعضوًا بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وعضوًا بمجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، وعضوًا بلجنة الفتوى بالأزهر، ثم ترأّسها بعد ذلك، كما ترأس المركز الدولي للسنة والسيرة بالمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بالأوقاف، مع رئاسته للجنة الموسوعة الفقهية بالمجلس، كذلك أسهم في الخدمة المجتمعية؛ إذ انتخب عضوًا بمجلس الشعب عام 1984، ثم عُين بمجلس الشورى عام 1989، وسافر في مهام رسمية بعد التقاعد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وباكستان، وبنجلاديش، والعراق، والسنغال، ونيجيريا، وبنين، وفرنسا، وبريطانيا، وماليزيا، وبروناي، وسنغافورة.

وعن مشاركات الشيخ عطية صقر، الإعلامية ومؤلفاته، لفت المركز إلى أنه كانت له عدة مشاركات في البرامج الدينية بالإذاعة والتلفزيون، وكثيرا ما كانت تُنشر له مقالات وفتاوى في العديد من الصحف والمجلات، إضافة إلى خطابته ووعظه وإجاباته على فتاوى واستفسارات الجمهور تحريريًّا وشفويًّا.

وأثرى المكتبة الإسلامية بالعديد من المؤلفات التي قاربت الأربعين، أبرزها: موسوعة أحسن الكلام في الفتاوى والأحكام: وهي موسوعة ضمت فتاوى الشيخ -رحمه الله- في سبعة أجزاء، وموسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام، وتوجيهات دينية واجتماعية، والإسلام في مواجهة التحديات، ومغزى العبادات في الإسلام، ومختصر السيرة النبوية، وفن إلقاء الموعظة.

ورصد المركز التكريمات والأوسمة التي حصل عليها: «بهذا الثراء المعرفي والثقافي والاجتماعي حظي الشيخ باحترام وحب وثقة الناس كافة، كما حظي بتقديرِ الدوائر الثقافية الرسمية؛ وحصل فضيلته على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى عام 1983، وعلى نوط الامتياز من الطبقة الأولى عام 1989».

وعن وفاته، قال المرصد: «بعد حياة حافلة في خدمة الإسلام والدعوة إليه بمنهجٍ وسطيٍّ، وفكر مستنيرٍ، وأداءٍ صوتي مُتفرد له وقْعُه على آذان المسلمين في شتى بقاع الأرض؛ توفي فضيلة الشيخ عطية صقر فجر يوم الثامن من ذي القعدة عام 1426هـ، الموافق 9 ديسمبر 2006.