خبير علاقات دولية لـ«القاهرة الإخبارية»: العالم العربي أصبح فاعلا وصاحب إرادة

أكد الدكتور أشرف سنجر خبير العلاقات الدولية، أنّ زيارة رئيس الصين الثالثة للمملكة العربية السعودية يدل على اهتمام بكين بالرياض التي تمدها بأكثر من 50% من امدادات الطاقة.

القمة العربية الصينية تبدأ بمنطقة عربية مختلفة

وأوضح «سنجر»، خلال مداخلة عبر تطبيق «سكايب» مع الإعلامي محمد عبدالرحمن في برنامج «هذا المساء» المذاع عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن القمة العربية الصينية تبدأ في منطقة عربية مختلفة مؤكدًا أن العالم العربي لم يعد مفعولًا به الآن ولكن صاحب فعل ومبادرات وإرادات تُفرض على طاولة المفاوضات سواء مع الجانب الأمريكي أو الأوروبي أو الصيني.

هناك دماء جديدة تقود المنطقة العربية

واعتبر سنجر أن الصينيين لديهم ميزة بأن لديهم تاريخ عريق وقديم ولديهم رؤية في فهم الاختلافات الثقافية للمنطقة العربية بشكل أفضل من فهم الأمريكيين والأوروبيين للمنطقة العربية موكدًا أن هناك دماء جديدة تقود المنطقة العربية ضاربًا المثل بقادة مصر والإمارات والسعودية معتبرًا أنها قيادات رائعة.

ولفت إلى وجود تحدي كبير أمام العالم العربي حيث لن يكون هناك اعتماد على النفط بحلول عام 2035 وأن العالم يحتاج إلى النظر لقضاياه بجدية فضلا عن ضرورة حل القضية الفلسطينية.