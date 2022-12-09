رئيس مجلس الادارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

أحمد الخطيب

«القاهرة الإخبارية» تبرز خبر الوطن عن مسلسل Wednesday: حقق 752 مليون ساعة مشاهدة

كتب:

شريف سليمان
09:48 ص | الجمعة 09 ديسمبر 2022
«القاهرة الإخبارية» تبرز خبر الوطن عن مسلسل «Wednesday»: حقق 750 مليون ساعة مشاهدة

«القاهرة الإخبارية» تبرز خبر الوطن عن مسلسل «Wednesday»: حقق 750 مليون ساعة مشاهدة

استعرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، الخبر الذي نشره موقع «الوطن» عن مسلسل Wednesday، أمس الخميس، والذي جاء بعنوان «Wednesday» يكسر رقما قياسيا جديدا ويحقق 752 مليون ساعة مشاهدة.

حيث واصل مسلسل «Wednesday» تحقيق أرقام قياسية جديدة في الأسبوع الثاني لعرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو المسلسل المستوحى من شخصيات القصص المصورة «عائلة آدامز»، التي قدمها رسام الكاريكاتير تشارلز آدامز.

ونجح المسلسل في تحقيق 411 مليون ساعة من المشاهدة على منصة البث، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي الذي حققه الأسبوع الماضي بـ341 مليون ساعة.

اقرأ المزيد:

«Wednesday» يكسر رقم قياسي جديد ويحقق 750 مليون ساعة مشاهدة

بعد أسبوع من عرضه.. مسلسل «Wednesday» يكسر الرقم القياسي في المشاهدة

عائلة آدمز تعود من جديد بـ«Wednesday».. اعرف التفاصيل

«القاهرة الإخبارية»: بكين والرياض تطالبان بتسوية الأزمة الأوكرانية دبلوماسيا

«القاهرة الإخبارية»: الصين ترفض استهداف المدنيين والمنشآت السعودية

خبير علاقات دولية لـ«القاهرة الإخبارية»: العالم العربي أصبح فاعلا وصاحب إرادة

صحفية لبنانية لـ«القاهرة الإخبارية»: السياسيون في كوكب آخر رغم الأزمة الحالية
بقلم شريف سليمان