«القاهرة الإخبارية» تبرز خبر الوطن عن مسلسل Wednesday: حقق 752 مليون ساعة مشاهدة

استعرض برنامج «صباح جديد»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، الخبر الذي نشره موقع «الوطن» عن مسلسل Wednesday، أمس الخميس، والذي جاء بعنوان «Wednesday» يكسر رقما قياسيا جديدا ويحقق 752 مليون ساعة مشاهدة.

حيث واصل مسلسل «Wednesday» تحقيق أرقام قياسية جديدة في الأسبوع الثاني لعرضه على إحدى المنصات الرقمية، وهو المسلسل المستوحى من شخصيات القصص المصورة «عائلة آدامز»، التي قدمها رسام الكاريكاتير تشارلز آدامز.

ونجح المسلسل في تحقيق 411 مليون ساعة من المشاهدة على منصة البث، متجاوزًا بذلك الرقم القياسي الذي حققه الأسبوع الماضي بـ341 مليون ساعة.