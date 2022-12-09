موفد قناة القاهرة الإخبارية إلى الرياض: يوجد تطابق رؤى بين الرؤساء في القمة العربية الصينية

قال أحمد بشتو، موفد القاهرة الإخبارية إلى الرياض، إن من يتابع كلمات القادة العرب في القمة التي جمعتهم بالرئيس الصيني شي جين بينغ، يجد حالة من تطابق الرؤى ووجهات النظر والتخطيط للمستقبل رغبة في رؤية عالم مختلف.

وأضاف خلال مداخلة: «كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي تلاقت مع كلمة الرئيس الصيني حول أهمية تعزيز حوار الحضارات وتلاقيها بدلا من الفرقة وحالة التناحر».

وتابع: «كما تلاقت كلمة الرئيس السيسي مع كلمات القادة العرب في أهمية إيجاد صيغ تعاون مثمرة في جميع المجالات، وهو ما أكد عليه الرئيس الصيني، وأن الدولة الوطنية هي قوام الاستقرار في أي مكان».

واستطرد: «كلمة الرئيس السيسي وكلمات القادة العرب تماهت مع كلمة الرئيس الصيني في فكرة أن الجميع يبحث عن جهد صيني لتوسيع الاستثمارات في بلده، وكذلك العمل على بناء مستقبل واحد مشترك والتزام السياسات الخارجية بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول بالاعتماد على مبدأ التعاون الدولي بما يكفل الاحترام لكل دولة».

وأشار إلى أنه قبل القمة العربية الصينية كان يعتقد أن الرئيس الصيني جاء ببنك أهداف لكن بعد كلمته اتضح أنه جاء ببنك أمنيات وتخطيط للمستقبل ورؤى.