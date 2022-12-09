حماقي يواصل تألقه بأضخم حفلات الخليج ويشعل شتاء موسم الرياض (صور)

أحيا النجم محمد حماقي حفلا غنائيا بمواصفات أكثر من عالمية على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات موسم الرياض بحضور جماهيري من مختلف الجنسيات العربية تخطى السعة الاستيعابية للمكان.

وصعد حماقي على المسرح وسط أجواء من آلاف الهتافات وصيحات الإعجاب للجمهور، وافتتح حفله بأغنية «نفسي أبقى جنبه» والتي أشاعت البهجة مع إطلالته المميزة.

ورحب حماقي بجمهور الموسم من مختلف الجنسيات العربية، وخصَّ أهل المملكة العربية السعودية بالتحية قائلا: «وحشتوني جداً ومش همشي غير لما أغني كل اللي إنتم عاوزينه، من القديم والجديد».

وطوال الشهر الماضي، أحيا حماقي سلسلة من الاحتفالات الضخمة بمصر والكويت وقطر، والتي شهدت نجاحات وحضورا جماهيريا غير مسبوق منذ بداية الموسم الشتوي لجولته الغنائية ليواصل بذلك سيطرته على أضخم الاحتفالات المصرية والعربية كعرض مستمر من التألق والنجاحات بلا حدود.

تخلل الحفل قيام حماقي بشكر عدد من أصدقائه المقربين من صناع أغانيه والذين تواجدوا في صفوف الجمهور في المكان المخصص لـ vip منهم عزيز الشافعي وتامر حسين وخالد تاج الدين، كما وجَّه التحية للمايسترو هاني فرحات والإعلامي ممدوح موسى.

وكالعادة أشعل حماقي موسم الرياض بعدد كبير من أغانيه المميزة التي تألق بها طوال مشواره الفني منها «زيها مين» و«لا ملامة»، «من قلبي بغني»، «م البداية»، «أحلى حاجة فيكي» و«هو دا حبيبي» و«جمالها استثنائي» و«أم الدنيا».. وغيرها مما أشاع البهجة، بالإضافة لأحدث أغانيه منهما «أدرنالين» و«قلبي حبك جدا جدا».