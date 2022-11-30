حفل محمد حماقي في موسم الرياض «كامل العدد» بعد ساعات من فتح باب الحجز

بعد أقل من 48 ساعة على فتح باب حجز حفل الفنان محمد حماقي ضمن فعاليات موسم الرياض، بيعت التذاكر بالكامل، ورفع الحفل المقام يوم 8 ديسمبر المقبل لافتة «كامل العدد».

وروج محمد حماقي للحفل عبر تدوينة على حسابه الرسمي بـ«إنستجرام»، قائلا: «أهل الرياض متحمس أشوفكم تاني يوم الخميس 8 ديسمبر ونغني مع بعض».

تصل لـ 10 آلاف جنيه.. أسعار حفل محمد حماقي في موسم الرياض

وتأتي تذاكر حفل محمد حماقي في موسم الرياض في 4 فئات تبدأ من 230 ريالا سعوديا وتصل إلى 1.500 ريال سعودي، وفقا للموقع الرسمي للحجز:

- فئة ذوي الاحتياجات الخاصة 230 ريالا سعوديا، ما يوازي 1.500 جنيه مصري.

- الفئة الأولى 330 ريالا سعوديا، ما يوازي 2.156 جنيه مصري.

- الفئة الثانية 450 ريالا سعوديا، ما يوازي 2.944 جنيه مصري.

- الفئة الثالثة 1500 ريال سعودي، ما يوازي 9.815 جنيه مصري.

حفل محمد حماقي في الرياض +12

وحددت الشركة المنظمة للحفل عدد من الشروط يجب على الحضور الالتزام بها، أبرزها منع الدخول لمن هم أقل من 12 عاما، ويحق لأفراد الأمن مصادرة المواد الخطرة والمحظورة، ومنع دخول كاميرات التصوير الفوتوغرافي وكاميرات الفيديو الخاصة بالمحترفين، وللجهة المنظمة الحق في إخراج من يصدر عنه تصرف يعتبر في رأي الجهة المنظمة مخالف، كما لا تتحمل الجهة المنظمة مسؤولية الإصابات الجسدية أو الأمراض أو وفاة أي زائر أو فقدان أو تضرر المقتنيات لأسباب ناجمة عن الفعالية أو مرتبطة بها.