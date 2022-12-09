مساعد وزير الخارجية الأسبق: كلمة الرئيس أمام قمة الرياض حددت تحديات المنطقة

قالت السفيرة هاجر الإسلامبولي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي، كانت شاملة جامعة لامتداد العلاقات العربية الصينية لتاريخ قديم جدا من ترابط الحضارات، والتفاعل فيما بينها.

وأضافت خلال مداخلة بقناة «إكسترا نيوز»، أن الرئيس كان واضحا جدا في كلمته، وفي تحديد التحديات التي تواجهها المنطقة ودول العالم، وأهمية إقامة نظام أو الدفع لتطوير النظام الدولي إلى احترام حقوق الإنسان واحترام القيم الإنسانية العالمية المبنية على قواعد القانون الدولي، وأهمية الدفع لتطوير النظام الدولي القائم.

وتابعت بأن الرئيس تحدث عن الأزمات التي تواجه العالم، مثل الغذاء والطاقة، وتأثيرها على الدول المختلفة، خاصة النامية، وتحدث عن التحديات التي تواجه العالم كتغير المناخ، كما تحدث الرئيس عن استضافة مصر لمؤتمر المناخ COP27، واعتراف العالم بأن هناك دولا تستحق التعويضات عما لحق بها، وكان ذلك تطورا كبيرا دخل في القمة الأخيرة بشرم الشيخ، ولم يفت الرئيس الدعوة إلى الأمن المائي بالنسبة للمنطقة ومصر تحديدا، وأهمية ضم هذا الموضوع للنقاط الخاصة بتطوير العلاقات.