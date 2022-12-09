وزير الخارجية السعودية: نعمل على تعزير الشراكة مع الصين لآفاق أكبر

قال وزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، أن التعاون مع الصين يسهم في مواجهة العديد من التحديات.

وأضاف «بن فرحان»، في المؤتمر الصحفي بختام قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية، أن هناك فرصا كبرى من الشراكة السعودية الصينية، خلال الفترة المقبلة، والاستفادة من خبراء الجانبين.

وتابع وزير خارجية المملكة العربية السعودية: «نعمل على تعزير الشراكة مع الجانب الصيني لآفاق أكبر، وهذا الأمر في غاية الأهمية».

ولفت أنه كان هناك تركيز كبير خلال القمتين العربية الصينية والخليجية الصينية على أن المخرجات نوعية تدعم التعاون والتنمية، «المخرجات تركز على مجالات التنمية الاقثتصادية ورفع مستوى البتادل التجاري».

وتابع: «المخرجات أيضا شملت مجالات مختلفة مثل التعليم والثقافة ومجالات شتى لتعزيز التعاون والتنسيق بين مجوعتي الخليج العربي والمجموعة العربية والصين الشعبية».