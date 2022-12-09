كاتب صحفي لـ«القاهرة الإخبارية»: الصين تبحث عن شريك حقيقي من أجل عالم متعدد الأقطاب

قال الكاتب الصحفي أسامة السعيد، إن الصين شريك تجاري لمعظم الدول العربية وتعزز علاقتها مع الشرق الأوسط.

وأضاف خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين جاءت لتبحث عن أهداف أكبر من بناء علاقات ثنائية وطيدة مع العديد من الدول العربية، وهي الشريك التجاري الأول لمعظم الدول العربية، وهي دولة مستهلكة للنفط العربي، بل أكثر الدول استهلاكا للنفط من دول الشرق الأوسط، وهي لم تبحث عن تعزيز علاقات ثنائية لكنها جاءت لتبحث عن شريك حقيقي من أجل عالم متعدد الأقطاب، فهي تنفتح بشكل واضح على العديد من المناطق في العالم.

وتابع بأن الصين تعزز علاقاتها مع أوروبا والشرق الأوسط وغيرها من المناطق، وتحاول أن تمهد أو تعد السبيل لتحولها لقطب عالمي، وهي تدرك أن هذه المسألة تتطلب شراكات عميقة واستراتيجية مع عدد من المناطق الفاعلة في العالم.

واختتم: «الصين تؤمن وتدرك أهمية منطقة الشرق الأوسط من الناحية الجيوسياسية، وهي تدرك أنها منطقة تتحكم في العديد من المضايق والممرات الملاحية في العالم، وأكبر منتج للطاقة ولديها مخزون بشري ضخم لذلك فالصين لديها تطلعات واضحة من أجل تعزيز شراكة يعيد بناء الوجود الصيني في المنطقة».