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رئيس الصين: علاقاتنا مع الدول العربية شهدت تطورا كبيرا في آخر 10 سنوات

كتب:

محمد عزالدين
05:51 م | الجمعة 09 ديسمبر 2022
الرئيس الصيني

الرئيس الصيني

قال الرئيس الصيني شي جين بينج، إننا نعرب عن تهنئتنا بالإنجازات التي تحققت في الدول العربية، ومنذ بداية القرن الجديد، خاصة على مدى السنوات العشر الماضية، شهدت العلاقات بين الصين والدول العربية تطورا كبيرا، إذ أقام الجانبان علاقات شراكة استراتيجية قائمة على تعاون شامل والتنمية المشتركة لمستقبل أفضل.

وأضاف «بينج»، أمام قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية بمشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعرضها قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الصين أقامت علاقات شراكة الاستراتيجية مع 12 دولة عربية كل على حدة، ووقعت على وثائق تعاون لبناء الحزام والطريق مع 20 دولة عربية، وأعربت 17 دولة عربية عن دعمها لمبادرة التنمية العالمية، وانضمت 15 دولة عربية إلى البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية.

وأوضح أنه جرى إنشاء 17 آلية تعاون في إطار منتدى التعاون الصين العربي، وحققت العلاقات الصينية العربية طفرة تاريخية مما عاد بفوائد ملموسة على الشعبين وضخ مزيد من عوامل الاستقرار في المنطقة والعالم.

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