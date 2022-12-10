فردوس عبدالحميد: أتمنى تجسيد شخصية سميرة موسى خلال الفترة المقبلة

كشفت الفنانة فردوس عبد الحميد، عن الدور الذي تتمني أن تجسده خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد نجاحها مؤخرا في مسلسل «الضاحك الباكي»، الذي يجسد سيرة الفنان الراحل نجيب الريحاني.

وقالت فردوس عبد الحميد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها تتمني تجسد شخصية سميرة موسي منذ فترة كبيرة، لكنها لا تعلم اذ كانت هذه الأمنية ستتحقق أم لا، لكن تتمنى أن تتحقق لأنها شخصية مهمة وثرية للغاية .

فردوس عبد الحميد تتحدث عن مسلسل الضاحك الباكي

وأكدت فردوس عبد الحميد أنها سعيدة بنجاح مسلسل «الضاحك الباكي»، ولا تشغل تفكيرها بالتعليقات السلبية؛ لأنها لا تقدم شيئا إلا وكانت مقتنعة به بشكل كامل، مشيرة إلى أنها تلقت تأكيدات من أعمار مختلفة، بأنهم يحرصون على متابعة المسلسل.

يذكر أن مسلسل «الضاحك الباكي» شارك فيه عدد كبير من الفنانين، منهم عمرو عبدالجليل وفردوس عبدالحميد وهاجر الشرنوبي، من تأليف محمد الغيطي وإخراج محمد فاضل.