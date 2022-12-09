صحفية صينية لـ«القاهرة الإخبارية»: التبادل التجاري بين بكين والدول العربية أصبح أعمق

قالت الكاتبة الصحفية الصينية وانج مويي، إن القمة العربية الصينية تعزز أوجه التعاون المشترك في مختلف القضايا.

وأشارت إلى أنه في عام 2020، بالرغم من وباء كورونا، بلغ حجم التجارة أكثر من 200 مليار دولار أمريكي، وبلغ الرقم 300 مليار دولار في عام 2021، ويمكننا أن نرى أن التبادل بين الصين والدول العربية أصبح أعمق.

وأضافت خلال مداخلة بقناة «القاهرة الإخبارية»، أن القمة مهمة جدا ليس للصين فحسب، بل مفيدة لجميع الأطراف، فهي خيار استراتيجي بين الجانبين الصيني والعربي، وتسهم في تعزيز أوجه التعاون المشترك، إذ تحافظ الصين والدول العربية دائما على الثقة والسياسة المتبادلة، وتبادل الدعم في القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية.

وتابعت أن الصين تدعم حق الدول العربية في اختيار نظمها الاجتماعية وطرق حكمها بإرادتها المستقلة، وهي دول مهمة جدا بالنسبة للصين، إذ تتمتع الدول العربية بموارد وافرة من النفط والغاز الطبيعي والموارد الطبيعية بشكل عام، وخاصة في هذه السنوات قبل تطور العلاقات الصينية العربية، إذ يشهد حجم التبادل التجاري نموا سريعا جدا، وتعد أكبر شريك اقتصادي للدول العربية.