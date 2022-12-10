في ذكرى ميلاده.. حكاية مكالمة من الزعيم عادل إمام أنقذت مسيرة ماجد الكدواني

في مثل هذا اليوم، 10 ديسمبر عام 1967، ولد الفنان ماجد الكدواني، وجاء إلى الدنيا بموهبة لفتت جميع الأنظار وجعلته واحدا من المميزين في جيله، وتمكن من وضع بصمته في كل دور قدمه خلال مشواره الفني.

النجاح الذي حققه الفنان ماجد الكدواني بدأ بلحظة إحباط أنقذه منها الزعيم عادل إمام، وكشف عن هذا الأمر من خلال ظهوره ضيفا على إحدى حلقات برنامج «سهرانين»، مع الفنان أمير كرارة، إذ قال إنه وقت عرض فيلمه «جاي في السريع» كان هناك عدة عقبات صاحبت طرح الفيلم بسبب ظروف إنتاجية لم يكن يعلم عنها شيئا، وكان أيضا بعد وفاة والدته مباشرة.

ماجد الكدواني يحتفل بعيد ميلاده

وتابع الكدواني: «في هذا التوقيت الذي واجه فيه الفيلم مشاكل كنت جالس في منزلي ليلا وأفكر في سبب عدم نجاح العمل، وفجأة وجدت رقما غريبا يهاتفني وفوجئت أنه الزعيم عادل إمام.. كل ده بحاول أركز في الصوت أحسن يكون حد بيشتغلني وأنا مش ناقص، قالي بص يا ماجد عاوز أقولك على حاجة، لا ليك دعوة بإنتاج ولا سينمات صغيرة ولا كبيرة، عاوز أقولك كلمة، مثّل بس وسيب السوق يحطك في المكان اللي هو عاوز يحطك فيه».