رامي إمام: العمل مع ماجد الكدواني وهند صبري متعة وراحة

أعرب المخرج رامي إمام، عن سعادته البالغة لتجربته مع الثنائي ماجد الكدواني وهند صبري، في فيلم «فضل ونعمة»، واصفًا إياهما بأنهما قامات فنية كبيرة في مصر والعالم العربي.

كواليس فيلم «فضل ونعمة»

ونشر رامي إمام، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، صورة تجمعه بالثنائي ماجد الكدواني وهند صبري من كواليس فيلم «فضل ونعمة»، مُعلقًا عليها: «مسؤولية كبيرة أن تقود فيلما هما أبطاله.. الشغل معاهم مش بس متعة وراحة، لكن كأنك خارج مع أصحابك أو أخواتك وحبايبك».

وأضاف مخرج فيلم فضل ونعمة: «على المستوى الشخصي، أنا بعتز جدًا بصداقتنا.. وعلى المستوى الفني شرف كبير أنك تشتغل معاهم.. الحمد لله.. فضل ونعمة».

10.6 مليون جنيه إيرادات فضل ونعمة حتى الآن

يذكر أنّ فيلم «فضل ونعمة» حقق أكثر من 10.6 مليون جنيه منذ طرحه في دور العرض قبل ثلاثة أسابيع، وذلك حسبما أعلن الموزع السينمائي محمود الدفراوي في بيان اليوم الأربعاء.

أبطال فيلم فضل ونعمة

الفيلم من بطولة كل من ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.