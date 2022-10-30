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«فضل ونعمة» للفنان ماجد الكدواني يحقق 245 ألف جنيه خلال 24 ساعة

كتب:

ضحى محمد
10:33 ص | الأحد 30 أكتوبر 2022
فيلم «فضل ونعمة»

فيلم «فضل ونعمة»

نجاح كبير حققه فيلم «فضل ونعمة» بدور العرض منذ طرحه إذ حقق، أمس، ما يقرب من 245 ألف جنيه، حسبما أكّد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إجمالي إيرادات فيلم «فضل ونعمة»

وتخطى إجمالي إيرادات الفيلم أكثر من 11 مليونًا و500 ألف جنيه، منذ طرحه، في دور العرض، وتصدّر الفيلم المركز الأول بين الأفلام المنافسة الأخرى، ويشير الفيلم بطريقة إنسانية إلى علاقة الآباء والأمهات بأبنائهم، خاصة في المشكلات التي تواجههم في سن المراهقة، والتجربة بقيادة مخرج العمل رامي إمام.

أحداث فيلم «فضل ونعمة»

وتدور أحداث فيلم «فضل ونعمة» في إطار تشويقي كوميدي، حول علاقة الزوجين «فضل» و«نعمة» ولديهما طفلان ويحاولان فعل أي شيء من أجل أن يكونا فخورين بهما، ويتعرضان بطريقة خاطئة إلى الانضمام لعصابة توزع مخدرات.

أبطال فيلم «فضل ونعمة»

الفيلم من بطولة كل من ماجد الكدواني وهند صبري ومحمود حافظ، ومحمد رضوان، وياسمينا العبد، والطفل إسماعيل أحمد الجندي، وسما إبراهيم، وبيومي فؤاد، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم محمد ممدوح، وهو من تأليف أيمن وتار، وإخراج رامي إمام.

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.