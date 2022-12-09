تفاصيل أولى جلسات الحوار الوطني بالأقصر: فرص وتحديات التعليم الفني

نظم حزب حماة الوطن، مساء اليوم الجمعة، 9 نوفمبر 2022، أولى جلسات الحوار الوطني بعنوان «حوار وطني من أجل كل المصريين»، بقاعة بقاعة المؤتمرات بالأقصر، التي تناولت عدة محاور متنوعة منها التعليم الفني والمهني في مصر.. الفرص والتحديات بحضور العديد من أبناء محافظة الأقصر من القادة السياسيين والمواطنين.

أوضح علاء راجح، أمين عام حزب حماة وطن بالأقصر، أن عقد مؤتمر الحوار الوطني «الفرص والتحديات للتعليم الفني والمهني»، له أهمية كبيرة، لأنه من خلال التعليم الفني يوفر فرص عمل فى المشروعات المختلفة.

وذكر «راجح» أن التعليم الفني له أهميته في بناء المجتمع، لذلك تسعى الدولة إلى تطويره وسيتم خلال المؤتمر تطبيق التوصيات في نهاية الحوار وتسليمها إلى الفريق جلال الهريدى رئيس الحزب، وسيقوم بدوره بوصول صوت الأقصر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.

أسباب اختيار موضوع التعليم الفني

وأضاف «راجح» في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن أسباب اختيار موضوع التعليم الفني لمناقشته في مؤتمر الحوار، راجع إلى أن الأقصر من أقل المحافظات في مجال الصناعة، حيث تعتمد بشكل أساسي على السياحة، ونظرة الجميع لحامل شهادة التعليم نظرة متدنية، ومن وجهة نظر العديد أنها بلا أهمية، وذلك غير صحيح فالحاصل على الدبلوم الفني يكون صاحب حرفة أو مهنة لا تقل أهمية عن الحاصل على الشهادة الجامعية، ومن الممكن إقامة المصانع والمشروعات بأيدي خريجين الدبلومات الفنية، والهدف الأساسي من مؤتمر الحوار هو وصول صوت شباب الأقصر إلى رئيس الجمهورية.

نقابة المهندسين تحتاج بصفة خاصة لكوادر التعليم الفني

وأشار المهندس محمد محفوظ، نقيب المهندسين بالأقصر، إلى أن النقابة تحتاج بصفة خاصة لكوادر التعليم الفني للعمل فى النجارة والحدادة ومشرفين وغيرها، وكوادر التعليم الفني لها دور أساسي في تنمية المجتمع، مثل المشاركة في المشروعات القومية التي تتم في الوقت الحالي.

ودعا إلى ضرورة الاهتمام بتطوير التعليم الفني الذي لايقل أهمية عن التعليم الجامعي، وللأسف في السنوات الأخيرة تم تهميش التعليم الفني والتقليل من أهميته وخاصة عند طلب الوظائف.

ويستطرد منتصر أحمد طه، مدير عام التعليم الفني بمحافظة الأقصر سابقًا، أن إقامة هذا المؤتمر فرصة عظيمة، وجرت مناقشة المشاكل والسلبيات في قطاع التعليم الفني ومحاولة علاجها وحلها، وفى حالة تعذر علاج تلك السلبيات سيتم رفع التوصيات للرئيس عبد الفتاح السيسي.

التعليم الفني هو قاطرة التنمية

وتابع أن التعليم الفني هو قاطرة التنمية، وهناك العديد من دول العالم أمامنا مثل الصين وألمانيا، وكان إحدى أدوات التنمية والبناء والمشروعات كان التعليم الفني ضلعا أساسيا بها، وفي الفترة الأخيرة جرى تغيير مناهج التعليم الفني إلى التعليم الفني القائم على المهارات، ويعتمد على تعليم الطالب مهارة معينة، وتم تخريج أول دفعة هذا العام وحصل الطلاب على شهادات مزاولة مهنة، وشهادة الدبلوم الفني من وزارة التربية والتعليم.