غرفة السياحة: عودة سياح كوريا الجنوبية إلى الأقصر وحجوزات مكثفة خلال الكريسماس

قال ثروت عجمي، رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن شركات السياحة بكوريا الجنوبية بدأت خلال الأسابيع القليلة الماضية تسيير رحلات إلى الأقصر، لافتًا إلى أن تلك الرحلات هامة جدا وباكورة الرحلات الوافدة من دول جنوب شرق آسيا.

وتوقع ثروت عجمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تبدأ كل من اليابان والصين والهند وسنغافورة تسيير رحلات للأقصر بداية من العام المقبل.

80 فندقا عائما تعمل حاليا بين الأقصر وأسوان

وأضاف أن نسب إشغال الفنادق الثابتة والعائمة بالأقصر خلال الأسبوع الجارى متوسطة، وأن أعداد الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان خلال هذا الأسبوع بلغت نحو 80 فندقا عائما، متوقعًا أن تبدأ نسب الإشغال في الارتفاع بداية من 20 من الشهر الجاري، لقدوم آلاف السياح الأجانب لقضاء إجازات الكريسماس بالأقصر وأسوان.

حجز أماكن للسياح الأجانب بالأقصر خلال الكريسماس

وأشار إلى أن الفنادق العائمة بالأقصر تلقت طلبات من العديد من شركات السياحة الأجنبية، خاصة الإسبانية والأمريكية والفرنسية والإيطالية، لحجز أماكن للسائحين خلال إجازة الكريسماس ورأس السنة، لافتا إلى أن تلك الحجوزات سترفع من نسب إشغال الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان لأكثر من 90% خلال تلك الفترة.

رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بجنوب الصعيد أن رحلات اليوم الواحد من الغردقة للأقصر مستمرة وبشكل جيد، إذ أن هناك نحو 1500 سائح يزور الأقصر يوميا قادما من الغردقة عبر الرحلات البرية.

وذكر أن تلك الرحلات تسهم في حدوث انتعاشة بالمزارات الأثرية والثقافية بالأقصر، وترفع من حركة البيع والشراء بالبازارات السياحية الموجودة بالأقصر.

يشار إلى أن الأقصر تستقبل حاليا نحو 10 آلاف سائح أسبوعيًا قادمًا من الغردقة عبر الرحلات اليومية.