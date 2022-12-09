محمد الباز: تصريحات الرئيس الصيني تعطي زخما للقضية الفلسطينية

قال الدكتور محمد الباز، إن من مكاسب القمة العربية الصينية اليوم، تحول موقف الصين تجاه القضية الفلسطينية من موقف إيجابي بارد لموقف إيجابي ساخن وتبني سلوك دعم.

وأشار خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، إلى أن الرئيس الصيني أكد دعمه للجانب العربي لإيجاد حلول للقضايا الشائكة في المنطقة، وأدان بشكل واضح ما تفعله إسرائيل في حق الفلسطينيين، كما أكد دعمه لحل الدولتين وقيام دولة فلسطينية على حدود 67.

وعقّب الباز: «هذا الإعلان مكسب وزخم للقضية الفلسطينية التي نتمنى أن نتقدم للأمام، المنطقة تتغير ويجب أن تثق الشعوب في قيادتها، وأننا نستحق كشعوب افضل من هذا».

ولفت إلى أن الغرب كان يتعامل معنا في 2011 ككائنات لا قيمة لها، أما اليوم الدول العربية لا تقبل أن يفرض أحد عليها أمرًا، والعالم لا يعترف إلا بلغة القوة ولا يحترم إلا الأقوياء.