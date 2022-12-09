محمد الباز: رسائل السيسي في القمة العربية الصينية أكدت أن مصر تسعى لنظام عالم أكثر عدالة

كشف الدكتور محمد الباز، رسائل الرئيس السيسي خلال كلمته بالقمة العربية الصينية التي عقدت بالرياض.

وقال خلال تقديم برنامج «آخر النهار» المذاع عبر قناة «النهار»، إن القمة العربية الصينية تحظى بمتابعة دولية، ومصر حددت الرسالة الرئيسية أنها تحمل هموم دول العالم، خاصة في أزمتي الغذاء والطاقة العالميتين، وتطالب المجتمع الدولي بتخفيف العبء من على الدول النامية، متابعا: «مصر تسعى طوال الوقت لنظام عالم أكثر عدالة».

الباز: السيسي أكد على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته

ولفت إلى أن الرسالة الثانية التي وجهها الرئيس السيسي اليوم، هو التأكيد على وضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته، والتزام الدول بتعهداتها في كوب 27، والتي كان من ابرز نتائجه إنشاء صندوق الخسائر والأضرار.

مصر والدول العربية تنطلق من مصالحها وتوقفت عن لعب دور التابع

أما الرسالة الثالثة فهي أن مصر والدول العربية تنطلق من مصالحها، وأنها توقفت عن لعب دور التابع، وأنها تبحث لمزيد من التعاون مع الصين، والتي أصبحت قوة اقتصادية عظمى لولا ثقلها والدور الذي تلعب ما كنت طول الوقت في مناوءات.

والرسالة الأخيرة في كلمة الرئيس السيسي، هي التأكيد على قضية الأمن المائي العربي، وضرورة الانخراط في المفاوضات للتوصل لاتفاق قانوني ملزم.