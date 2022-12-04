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مساعد وزيرة التضامن لـ محمد الباز: مصر صاحبة تاريخ طويل في العمل الأهلي

كتب:

شريف سليمان
10:57 م | الأحد 04 ديسمبر 2022
الدكتور أيمن عبد الموجود

الدكتور أيمن عبد الموجود

قال الدكتور أيمن عبد الموجود، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي لشؤون مؤسسات العمل المدني، إن تخصيص الرئيس عبد الفتاح السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني بمثابة شهادة ميلاد جديدة، واعتراف بدورهم. 

إنشاء أول جمعية أهلية عام 1821

وقال عبد الموجود، خلال لقائه ببرنامج «آخر النهار»، مع الإعلامي محمد الباز، المُذاع عبر فضائية «النهار»، إن الدولة سلطت الضوء على شريك رئيسي ومهم وهو المجتمع المدني لأن مصر ذات تاريخ طويل جدا في العمل الأهلي، وأول جمعية أهلية كانت عام 1821، وهي من الدول الرائدة في العمل الأهلي المبني على الخير ومساندة المواطن.

إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي العام المقبل

وأشار إلى أن إعلان الرئيس السيسي 2022 عاما للمجتمع المدني ولادة جديدة لهم، لافتا إلى إطلاق المنظومة الإلكترونية للعمل الأهلي العام المقبل. 

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بقلم شريف سليمان