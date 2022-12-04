محمد الباز: تطوير منطقة الأهرامات ساعد على احتضان عرض الأزياء العالمي «ديور»

علق الإعلامي محمد الباز، رئيس مجلسي الإدارة والتحرير بجريدة الدستور، على عرض الأزياء الرجالي الخاص بدار الأزياء الفرنسية «ديور» لخريف وشتاء 2023.

وقال الباز، خلال تقديم برنامجه «آخر النهار»، المُذاع عبر فضائية «النهار»، مساء اليوم، إن هذه المرة الأولى التي يقام فيها عرض أزياء عالمي كبير أمام أهرامات الجيزة، فضلاً عن أنها المرة الأولى التي تنظم فيها دار ديور عرض أزياء في مصر، وساعد تطوير منطقة الأهرامات على ذلك.

زيارة مصر وقضاء وقت أطول فيها

وأضاف أن مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لدار الأزياء بيترو بيكاري، أعرب عن سعادته بإقامة هذا العرض في مصر، مقدما الدعوة لجميع أصدقائه والمتعاملين مع ديور لزيارة البلاد وقضاء وقت أطول فيها للاستمتاع بمناطقها الأثرية والسياحية.

وتابع: «قالوا إن العديد من أثرياء العالم أتوا بطائرات خاصة عشان يحضروا العرض، والفنادق في المنطقة دي كاملة الإشغال، ومنطقة الأهرامات دي لما تم رفع كفاءتها ساعدت على احتضان العرض العالمي».