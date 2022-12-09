انطلاق مسابقة «الرماحة» السنوية بأسوان: أكبر تجمع قبلي بحضور أهل الفروسية (صور)

تزين مركزي دراو وبلانة بأسوان، وفُتحت المضايف اليوم الجمعة لاستقبال الوافدين من المحافظات الأخرى لبدء مراسم مسابقة «الرماحة» السنوية بالمحافظة.

شهد مركز دراو وبلانة اليوم أولى مراسم مسابقة «الرماحة»، الحدث السنوي الذى يعقد فى الجمعة الثانية من شهر ديسمبر، بحضور أهل الفروسية من محافظتي أسوان والأقصر، وينظمه قبائل مركز دراو وبلانة معاً.

ويعد هذا الحدث أكبر تجمع قبلي بمركز دراو وتُظهر فيه القبائل الترحيب والتقدير وكرم الضيافة للزائرين ويتعارف الحضور والزوار من بلاد عدة على بعضهم وتربطهم علاقات الود والمحبة خلال الاحتفالات وتناول ولائم العشاء.

التحطيب أولى المراسم

بدأت احتفالات مسابقة الرماحة في مركز دراو، بمهرجان التحطيب حيث تجمع أبناء القبائل على أنغام المزمار لممارسة لعبة العصى في أجواء حماسية مبهجة بساحة الشيخ عمران، وبحضور أهل التحطيب، ويعقبها الاستماع للغناء الشعبي الفلكلوري المميز.

تاريخ مسابقة الرماحة

قال الحاج خالد العمدة، وهو أحد منظمي مسابقة الرماح، إنه بدأ مسابقة الرماح بد تنظيمها بشكل سنوى منذ 80 عاما، على فترات متقطعة، حتى العام 2000، حيث استمر تنظيمها بشكل سنوى إلى اليوم، يشارك في الرماحة عدد من الفرسان ، ويتم السباق في منطقة «الخور ببلانة أول»، صباح يوم السبت بمشاركة المشجعين فى أجواء حافلة، وتم تكريم أول 15 فارس فائز بكؤوس يقدمها نادى الفروسية بمركز شباب دراو، وتكريم الفرسان بشهادات تقدير.