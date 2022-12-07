قناة الحياة تعرض تقريرا عن مشروع تمهيد ورصف الطرق بحي اللوتس في أسوان

عرضت الصفحة الرسمية لقناة الحياة، على «فيس بوك»، تقريرا بعنوان مشروع تمهيد ورصف الطرق بحي اللوتس بأسوان، واشتمل على محور بطول 1.5 كيلو متر وعرض 16 مترا.

وقال المهندس محمد صيام استشاري مشروع رصف حي اللوتس بأسوان، إنه بعد انتهاء المرافق في المشروع الذي يخدم سكان المنطقة، نبدأ في رصف الطرق بمسافة 40 ألف متر، وانتهينا من 30 ألف متر حتى الآن، أي نحو 75% من المشروع ما بين طرق فرعية ورئيسية، كما ربطناه بطريق السادات.

وأوضح المهندس أحمد حجاج مدير تنفيذ مشروع رصف حي اللتوس بأسوان، أن المشروع عبارة عن منطقة جبال مرتفعة بدأ التخطيط فيها لعمل البنية التحتية وأعمال الصرف والمياه، وواجهت المشروع مشاكل نظرا لطبيعة المكان ووجود صخور وتغلبنا عليها بالأيادي والعمالة المصرية.

ويضم التجمعان الأول والثاني بالمشروع، نحو 3120 وحدة سكنية داخل 125 عمارة سواء للوحدات النصف تشطيب أو التشطيب الكامل منها 36 عمارة بالتجمع الأول جرى تسليم 864 وحدة سكنية بها للمنتفعين، و2136 وحدة سكنية بالتجمع الثاني جارٍ تسليم 600 وحدة منها للمنتفعين.