قناة الحياة تعرض تقريرا عن آخر أعمال إحلال وتجديد قصر ثقافة أسوان

عرضت قناة «الحياة» تقريرا بعنوان «قصر ثقافة أسوان من أهم المنارات الثقافية بمنطقة جنوب الوادي»، إذ يقع القصر على مساحة 5 آلاف متر مربع، ويشتمل على حديقة.

وأشار التقرير إلى «استمرار أعمال إحلال وتجديد قصر ثقافة أسوان ضمن مشروعات رؤية مصر 2030 وتطوير عواصم المحافظات والمدن، وقصر ثقافة أسوان من أهم المنارات الثقافية بمنطقة جنوب الوادي، ويقع على مساحة 2500 آلاف متر مربع، ويتضمن قاعة معارض ومكتبة وناد تكنولوجي وناد للطفل».

وأضاف: «ويتضمن قصر ثقافة أسوان مسرحا يستوعب 500 مشاهد وغرف ممثلين ومخازن ديكور وغرف تحكم وغرف إسقاط، ووفر مشروع الإحلال والتجديد بقصر ثقافة أسوان 500 فرصة عمل، كما تستمر أعمال وإحلال وتجديد قصر ثقافة أسوان ضمن مشروعات رؤية مصر 2030 وتطوير عواصم المحافظات والمدن».