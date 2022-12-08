أبرز أحداث المحافظات في 24 ساعة.. وفاة مسن بعد ابنه بأيام وتطوير كورنيش أسوان

شهدت محافظات مصر خلال الساعات القليلة الماضية عددًا من الأحداث المهمة التي تصدرها حادث محزن بوفاة مسن حزنًا على وفاة ابنه الذي توفى منذ 5 أيام، فيما تقرر حبس معلم على ذمة تحقيقات وفاة طالبة في أسيوط.

وعن الأخبار الإيجابية برز خبر تطوير كورنيش النيل الجديد بطول 9 كيلومترات في أسوان عبر ممشى ومطاعم ومحال تجارية، فيما تجري عمليات متابعة تطوير محطة مصر في الإسكندرية وإزالة التعديات من الباعة الجائلين.

وفاة أب حزنًا على ابنه

وتوفى مسن في أسيوط حزنا على ابنه الذي توفى هو الآخر بشكل مفاجئ منذ 5 أيام بالإسكندرية، نتيجة أزمة صدرية أودت بحياته، ليتبعه والده إلى المثوى الأخير وسط حزن في قرية المشايعة التابعة لمركز الغنايم بمحافظة أسيوط على رحيل الأب عقب ابنه.

حبس معلم في وفاة طالبة باسيوط

وفي أسيوط أيضا، قررت نيابة قسم أول أسيوط، حبس معلم 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة وفاة الطفلة ريناد بالصف الخامس بمدرسة عبدالله النديم الابتدائية المشتركة خلال اليوم الدراسي، وذلك إثر اتهام واضح من أسرة التلميذة للمعلم بأنه المتسبب في وفاتها جراء تعرضها لضرب مبرح على يديه.

تطوير كورنيش أسوان ومتابعة محطة مصر بالإسكندرية

وكشفت المهندسة نهى محمود مدير إدارة المشروعات داخل محافظة أسوان، عن المستوى الثاني والثالث من مشروع تطوير كورنيش أسوان المتمثل في ممشى ومطاعم ومحال تجارية وممشى زجاجي، بطول 9 كم.

في ذات التطوير أيضا لكم من جنوب مصر إلى شمالها، فقد شم اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أولى حملات إزالة التعديات عن ميدان محطة مصر بعد تطويره وذلك حفاظاً على مكتسبات التطوير.