زلزال بقوة 5.6 درجة يضرب جزيرة مينداناو جنوب الفلبين

ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، «جزيرة مينداناو» جنوبي الفلبين، ولم ترد أنباء فورية عن تسجيل خسائر بشرية أو مادية جراء الهزة الأرضية، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية «واس».

مركز الزلزال على عمق 60 كيلومترا

وأوضح المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، في بيان له، أن مركز الزلزال وقع على عمق 60 كيلومترا.

وقال المركز الأوروبي، في وقت سابق، إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة على مقياس ريختر.

وفي 25 أكتوبر الماضي، ضرب زلزال قوي بقوة 6.4 درجة على مقياس ريختر، شمال الفلبين.

وأشارت «هيئة المسح الجيولوجي» الأمريكية، إلى أن مركز الهزة الأرضية وقع على عمق 16.2 كيلومتر تحت سطح الأرض، وعلى بعد 11 كيلومترا من منطقة «دولوريس» بجزيرة لوزون، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وفي 27 يوليو الماضي، ضرب زلزال بقوة 7 درجات على مقياس ريختر مقاطعات تقع شمال غرب «جزيرة لوزون»، ومناطق أخرى في البلاد، ما أسفر عن مصرع 10 أشخاص، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.