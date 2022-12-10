«الأرصاد» تحذر من تخفيف الملابس: 14 درجة «فرق» بين العظمى والصغرى

كشفت الدكتورة منارغانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في هذه الأيام، مشيرة إلى أن الأجواء مستمرة في الاستقرار مع ارتفاع درجات الحرارة أعلى من معدلاتها الطبيعية بدرجتين.

تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا

وأوضحت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» المذاع عبر القناة الأولى بالتلفزيون المصري أن درجة الحرارة العظمى بالقاهرة الكبرى ستصل لـ23 درجة لافتة لتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يتسبب في زيادة فترة سطوع أشعة الشمس.

وأشارت لتعرض البلاد لرياح جنوبية شرقية لجنوبية غربية تعطي إحساسا بارتفاع درجات الحرارة لافتة إلى أن الأجواء ليلًا مائلة للبرودة.

الأجواء مائلة للبرودة ليلا على كافة الأنحاء

ولفتت إلى أن الأجواء معتدلة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد حارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا مائلة للبرودة ليلًا على كافة الأنحاء.

وحذرت غانم من الانخفاض الكبير في درجات الحرارة ليلًا حيث يصل الفرق بين درجات الحرارة الصغرى والعظمى بين الليل والنهار لـ14 درجة أحيانًا على بعض الأنحاء، مطالبة بعدم الانخداع بالحرارة نهارًا وتخفيف الملابس.

تحذيرات من الشبورة المائية

كما حذرت من الشبورة المائية المنتشرة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والتي تؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية، مطالبة قائدي السيارات بتوخي الحذر واتباع تعليمات المرور.

وأشارت إلى أن الطقس الدافئ مستمر حتى بعد منتصف الأسبوع وأن الأمطار وقتها ستكون على السواحل الشمالية وستكون أمطار خفيفة غير مؤثرة على الأنشطة اليومية.