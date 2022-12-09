الأرصاد تكشف حالة الطقس على مدن القناة غدا: شبورة ومائل للبرودة

توقع خبراء الأرصاد الجوية، حالة الطقس على مدن القناة غداً السبت 10 ديسمبر، باستمرار تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح مع انتشار الغيوم بشكل جزئي.

تكون الشبورة صباحاً

وتضمن البيان، سقوط شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى مدن القناة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، والسواحل الشمالية والوجه البحري، وشمال ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وذكر بيان الأرصاد أن السواحل الشمالية الشرقية ومنها مدن القناة، تشهد طقسا مائلا للبرودة في الصباح الباكر والساعات الأولى من الليل، لطيف خلال النهار، وبارد خلال الساعات الأخيرة من الليل.

انخفاض الحرارة ليلاً

وأوضح البيان أن درجات الحرارة في مدن القناة غداً السبت، تشهد انخفاضاً خلال الليل كالآتي:

الإسماعيلية درجة الحرارة العظمى 24 أما الصغرى فهى 12 درجة مئوية، وتسجل السويس درجة حرارة العظمى 23 والصغرى تصل 13 درجة، وتسجل بورسعيد 23 للعظمى والصغرى تصل 14 درجة مئوية.

حالة البحرين المتوسط والأحمر هادئة

أما عن حالة البحر المتوسط، فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج به يتراوح بين متر إلى متر ونصف واتجاه الرياح جنوبية شرقية وشمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة وارتفاع الموج به بيتراوح بين متر ونصف إلى مترين واتجاه الرياح شمالية غربية.