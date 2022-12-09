الأرصاد توضح حالة طقس الإسكندرية غدا.. أجواء خريفية وشبورة ورياح

يشهد طقس الإسكندرية غدًا السبت، أجواء خريفية باردة مع شبورة مائية وغيوم جزئية في الصباح الباكر، لطيف الحرارة نهاراً مائل للبرودة في أول الليل، وآخره، بالتزامن مع افتتاح المحافظة لمعرض «باب رزق 2» لتشجيع أصحاب الحرف اليدوية البسيطة على عرض منتجاتهم كمصدر رزق لهم .

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية أن طقس الإسكندرية غدا، يكون من خفيف إلى طقس معتدل الحرارة مع انعدام احتمالية سقوط أمطار وسقوط شبورة مائية في الصباح الباكر، ونشاط رياح متقطعة على الطرق المؤدية إلى القاهرة والمحافظات .

وتسجل درجة حرارة طقس الإسكندرية غدا 23 درجة مئوية كبرى و 12 درجة مئوية صغرى، مع ارتفاع الموج بنسبة متر إلى متر ونصف مع رياح متقطعة جنوب شرقية، وشمالية غربية الاتجاه.

مسابقات رياضية على شواطئ الإسكندرية

وشجعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية المواطنين بالنزول إلى شواطئ البحر للجلوس على الرمال والاستجمام بشكل الأمواج الهادئة، بالتزامن مع الأجواء الخريفية التي تسود طقس الإسكندرية غدا، واستمرارها لفترة مع استغلال الشواطئ شتاءا في الرياضيات والمسابقات وعمل معارض لأصحاب الحرف اليدوية.