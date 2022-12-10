أسعار السمك اليوم في سوق بورسعيد.. كيلو «البوري المبطرخ» يبدأ من 80 جنيها

استقرت أسعار السمك اليوم في سوق الأسماك الجديد ببورسعيد، وسط تنوع كبير من المعروض ليناسب كل أذواق واحتياجات المواطنين، بالتزامن مع إقبال أهالي المحافظة وزائريها ضمن رحلات اليوم الواحد لزيارة السوق ضمن أهم معالم المدينة الساحلية.

أسعار السمك اليوم

وقال محمد فؤاد، إن السوق الجديدة شهدت استقرارا في أسعار السمك اليوم مع استقرار الطقس وإقبال الزائرين عليه، مؤكدا استقرار سعر الكابوريا والجمبري والغطيان والسهيلي على مدار 4 أيام الماضية.

أسعار السمك في سوق بورسعيد

وأضاف أن سعر السمك اليوم في سوق بورسعيد جاءت كالتالي:

- كابوريا ذكر بين 50 و60 جنيها للكيلو.

- كابوريا أنثى من 70 و80 إلى 100 جنيه للكيلو.

- سمك بوري غير مبطرخ 60 و100 جنيه.

- سمك بوري مبطرخ 80 و90 و100 جنيه للكيلو.

- سمك بوري مفرغ من البطارخ «فوارغ» 40 جنيها.

- سمك شبار أبيض 30 و40 جنيها للكيلو.

- سمك سهيلي 100 و120 جنيها للكيلو.

- سمك قاروص 80 و100 جنيه.

- سمك دنيس 70 و90 و100 جنيه.

- سمك غطيان 70 و80 و120 جنيها.

- سمك بربوني 80 و100 جنيه.

- سمك سيبا بلدي 100 و130 جنيها.

- جمبري أبيض 70 و80 و90 جنيها.

- جمبري أحمر 80 و90 و100 جنيه.

- جمبري سويسي 140 و150 جنيها.

محلات جملة وتجزئة

وأشار «فؤاد» إلى أن سوق السمك الجديدة تضم محلات لبيع السمك جملة، ويشتريه تجار التجزئة لبيعه للزائرين.

خدمات متنوعة في سوق السمك

فيما قال محمود أبو النصر، صاحب محل لتجهيز الأسماك، إنه يوجد خدمات عدة بسوق السمك الجديدة، بينها الشوي والطهي وتجهيز مختلف أنواع السمك بأسعار تنافسية، بالإضافة لوجود الأرز بالجمبري والصيادية وطواجن الجمبري والسي فود والبطارخ وصينية السمك بالصلصة والمقلي والشوربة لأنواع مختلفة من الأسماك بالسوق.