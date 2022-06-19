«سوق السمك الجديد» قبلة زائري الإسماعيلية.. كيلو البلطي يبدأ من 30 جنيها

مع اقترابك من مبنى سوق السمك الجديد في الإسماعيلية، تسمع بأذنيك مناداة التجار «قرب هنا وشوف بعنيك.. قرب واشتري أطعم سمك»، مع انتشار الباعة في كل مكان، وذلك في ظل انخفاض الأسعار والذي قابله انتشار كميات كبيرة من الأسماك الموجودة في الأسواق حاليا، بالتزامن مع دخول فصل الصيف، فيما ينتظر التجار إقبال المواطنين على الأسواق.

أسعار تبدأ من 30 جنيها لكيلو البلطي

حسونة راضي، أحد تجار الأسماك بسوق السمك في الإسماعيلية، قال إن الأسعار شهدت انخفاضا ملحوظا خلال منتصف شهر يونيو الجاري، مع تنوع الأسماك، مضيفا أن الأسعار تبدأ من 30 جنيها لكيلو السمك البلطي أو الشبار، وتصل في هذا النوع إلى 40 جنيها للكيلو على حسب الحجم.

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار أسماك البوري انخفضت ووصلت إلى 80 جنيها للكيلو كأعلى سعر بعد تجاوز سعر الكيلو 100 جنيه خلال بداية الشهر الماضي وانخفاض الكميات المعروضة.

وأوضح أن هناك أسماك الهليلي والطوبارة من ضمن الأنواع المنتشرة بالسوق، ويصل سعرها إلى 65 جنيها للكيلو، وهي من فصيلة البوري وظهرت في الأسواق بشكل كبير خلال الفترة الحالية، فيما اختفت سمكة السهلية الخاصة بمنطقة القناة.

السيجانا والدنيس واللوت أشهر الأنواع

وفي لقاء على تلفزيون «الوطن»، كشف «راضي» أن أشهر الأنواع المنتشرة في أسواق الإسماعيلية حالياً سمكة السيجانا والدنيس والقاروص، إضافة إلى سمكة اللاشيتا، والتي تظهر بشكل كبير في منطقة البحيرات.

تنوع الأسماك في موسم الصيف

وتابع: «موسم الصيف من المواسم المميزة في الأسماك، والتي تشهد تنوع ومذاق مختلف عن موسم الشتاء بسبب خروج السمك ومواسم الهجرة في قناة السويس».

وقال تاجر الأسماك، إن أسعار الجمبري متوسط الحجم تصل إلى 150 جنيها للكيلو، مشيراً إلى أنه يتميز باصطياده كل يومين تقريبا، بعكس الجمبري المثلج والذي يتم استيراده من خارج الإسماعيلية.