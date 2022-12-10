وفاة طفل سقط من أعلى «حمار» في الغربية.. «كان رايح الدرس»

لفظ طفل في العقد الثاني من العمر، مقيم بقرية خرسيت بمركز طنطا بمحافظة الغربية، أنفاسه الأخيرة، متأثرا بإصابته بكسر في الذراع، إثر سقوطه من أعلى حمار، أثناء ذهابه إلى إحدى الدروس الخصوصية، ودخل على إثرها مستشفى طنطا الجامعي، بهدف إسعافه وإجراء عملية جراحية.

سقط من الحمار أثناء ذهابه للدرس

«كان راكب حمار ورايح الدرس»، بهذه الكلمات بداء إكرامي المشد، خال الطفل المتوفى، حديثه لـ«الوطن»، موضحا أن الطفل يدعى مصطفى محمد سعد جابر، 11 عاما، ومقيم بقرية خرسيت التابعة لمركز طنطا بمحافظة الغربية، ومقيد بالصف الخامس الابتدائي، ولديه شقيق أصغر يدعى «نور»، 5 أعوام.

وأضاف «المشد»، أنه يوم الخميس الماضي، وأثناء ذهاب الطفل «مصطفى» إلى أحد الدروس داخل القرية، حاول ركوب الحمار مع أحد أصدقائه، فسقط أرضا، ما أدى لإصابته بكسر في الذراع الأيمن، «فتوجهنا به إلى مستشفى طنطا الجامعي من أجل الاطمئنان عليه، وعمل الإسعافات اللازمة».

تدخل جراحي عاجل

وأكد خال الطفل أنه تم عرضه على الأطباء داخل مستشفى طنطا الجامعي، وتم عمل «سلابة» له، و بعد إجراء أشعة على الذراع الأيمن، أفاد الطبيب بأنه لا بد من إجراء عملية جراحية، «العظمة مش في مكانها محتاجين تدخل جراحي»، وعلى الفور تم إدخاله غرفة العمليات بمستشفى طنطا الجامعي، ولكنه توفي بعد بعد ساعات.

وأشار خال الطفل في حديثه لـ«الوطن»، أنه تم تحرير محضرا بالواقعة يحمل رقم 12524 إداري لسنة 2022 بقسم شرطة أول طنطا.

تشييع جثمان الطفل

وشيع أهالي قرية خرسيت بطنطا، جثمان الطفل، بعد عرضه على الطب الشرعي، وإنهاء إجراءات تصريح الدفن، أمس الجمعة، وصلاة الجنازة عليه بمسجد العمري، ودفنه في مقابر العائلة بمسقط رأسه، وسط انهيار أهله وأقاربه.